Lewis Hamilton é piloto da FerrariDivulgação / Ferrari
O heptacampeão mundial considera Interlagos um dos palcos mais marcantes de sua trajetória, tanto por suas vitórias quanto pela influência que Ayrton Senna exerceu em sua formação como piloto e em seu vínculo com o Brasil.
"É uma loucura. Nunca imaginei que chegaria a números como este", afirmou Hamilton, de 41 anos, em uma coletiva de imprensa em São Paulo.
"Ainda tenho o ritmo, ainda tenho a velocidade e ainda tenho a dedicação, que é o mais importante", disse Hamilton, que minimizou a marca de 400 Grandes Prêmios, mas ressaltou o valor simbólico de alcançá-la no Brasil. "É muito bom poder vivenciar isso aqui", acrescentou.
Segundo ele, sua conexão com o Brasil começou quando tinha cerca de cinco anos, ao descobrir o futebol.
Mais tarde, sua admiração por Ayrton Senna estreitou esse laço. "Comecei a acompanhar o Ayrton e, naturalmente, essa admiração por ele aproximou o Brasil de mim", explicou.
Hamilton, que atualmente é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, também destacou a evolução da Ferrari nas últimas corridas, graças às atualizações introduzidas no carro, e elogiou o trabalho realizado pela escuderia para reduzir a diferença em relação aos seus principais adversários.
"Somamos mais pontos do que qualquer outra equipe nas últimas três corridas", observou.
O britânico reconheceu, contudo, que ainda precisa conversar com a equipe e que continua frustrado com alguns aspectos, embora tenha ressaltado que seu objetivo é contribuir para melhorar o desempenho coletivo.
"Estou aqui para vencer. E, para conseguir vencer, é preciso trabalhar com todos ao seu redor", concluiu.
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