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Veja projeto do Fluminense para reforma na sede das Laranjeiras
Esporte

Veja projeto do Fluminense para reforma na sede das Laranjeiras

Tricolor dará novo passo na venda do potencial construtivo do terreno na terça (10), em audiência convocada pela Câmara Municipal do Rio

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João Vitor Cravo
Projeto do \'Complexo das Laranjeiras\' prevê modernização e aumento da capacidade do Estádio Manoel Schwartz
Projeção prevê que a entrada da sede das Laranjeiras, pela Rua Álvaro Chaves, seja ampliada, modernizada e integrada ao estádio
Entre as melhorias, o projeto almeja criar nova área de alimentação, com mesas e espaços de convivência, incorporando mais restaurantes e franquias
Entradas e área comum da Sede das Laranjeiras serão restauradas e padronizadas, assim como a fachada virada para a Rua Pinheiro Machado
Projeto também pretende modernizar ginásio poliesportivo da sede, além de criar quadras de areia e campo de grama sintética para sócios
\'Complexo das Laranjeiras\' também prevê a construção de uma nova piscina recreativa, voltada para o público infanto-juvenil
Além disso, a já existente piscina olímpica será revitalizada, com projetos voltados para a troca do deck e do espaço ao redor
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O Fluminense vive momento decisivo para concretizar a reforma da Sede das Laranjeiras. Nesta terça-feira (10), às 10h (de Brasília), no Salão Nobre do clube, acontecerá uma audiência pública, convocada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para discutir a venda do potencial construtivo do Estádio Manoel Schwartz.
Leia mais: Veja por onde andam os campeões da Libertadores pelo Fluminense
Caso a venda se conclua, a construção do "Complexo das Laranjeiras", projeto elaborado pelo Tricolor e divulgado com imagens pelo "ge" no ano passado, pode finalmente sair do papel. A revitalização prevê mudanças na estrutura do clube e até o aumento da capacidade do estádio. Além disso, o Flu ainda almeja modernizar o CT Carlos Castilho, onde treina o elenco, na Barra da Tijuca.
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