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Veja projeto do Fluminense para reforma na sede das Laranjeiras
Tricolor dará novo passo na venda do potencial construtivo do terreno na terça (10), em audiência convocada pela Câmara Municipal do Rio
O Fluminense vive momento decisivo para concretizar a reforma da Sede das Laranjeiras. Nesta terça-feira (10), às 10h (de Brasília), no Salão Nobre do clube, acontecerá uma audiência pública, convocada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para discutir a venda do potencial construtivo do Estádio Manoel Schwartz.
Caso a venda se conclua, a construção do "Complexo das Laranjeiras", projeto elaborado pelo Tricolor e divulgado com imagens pelo "ge" no ano passado, pode finalmente sair do papel. A revitalização prevê mudanças na estrutura do clube e até o aumento da capacidade do estádio. Além disso, o Flu ainda almeja modernizar o CT Carlos Castilho, onde treina o elenco, na Barra da Tijuca.
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