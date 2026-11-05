Raphinha é o atual camisa 10 da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Um dos destaques do Barcelona, Raphinha pediu ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que gerencie sua minutagem nesta Data Fifa. No último período de amistosos, o atacante sofreu lesão na coxa e ficou fora de duas partidas do clube catalão, contra Getafe e Galatasaray. Agora, antes de voltar a vestir a Amarelinha, o jogador tranquilizou a torcida culé com promessa de "controle de carga".
Leia mais: Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção de Portugal
Nos últimos três jogos pelo Barça, Raphinha marcou cinco gols: um contra o Real Madrid, dois sobre o Alavés e um diante do Aston Villa, pela Liga dos Campeões. Porém, ainda que já esteja retomando o protagonismo da equipe, o atacante afirmou que ainda não está 100% recuperado da contusão e, por isso, precisa atuar com cautela pelo Brasil.
"Se o Ancelotti quer contar comigo, ele sabe que tem que gerenciar meus minutos. Ele, como treinador, sabe que precisa distribuir o tempo de jogo. Ele sabe que seria complicado também para o Brasil, e sabe como administrar os minutos. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe que estou me recuperando de uma lesão. Estou bem, mas não 100%. Os torcedores do Barça não precisam se preocupar, pois estou me cuidando bem", disse, nesta quinta (5), em entrevista coletiva por sua renovação com o clube
Nesta Data Fifa de novembro, o Brasil fará dois amistosos em Singapura, país do sudeste asiático. Primeiro a Canarinho enfrentará o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional, no distrito de Kallang. Depois jogará contra a seleção singapuriana, no dia 17, às 7h (de Brasília), no mesmo palco.

Como foi a lesão?

Raphinha sofreu edema muscular na coxa direita em vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, pelo segundo amistoso do Brasil na Data Fifa de setembro. Na ocasião, o camisa 10 da Canarinho chegou a balançar as redes de pênalti no primeiro tempo. Porém, sentiu desconforto e foi substituído por Endrick no intervalo. Horas depois, exames de imagem detectaram a lesão e o atleta foi desconvocado para o jogo seguinte, contra a Índia. O atacante rapidamente se reapresentou ao Barça para iniciar o tratamento.

Raphinha faz temporada brilhante

Raphinha vive grande momento no Barcelona, com números de craque neste começo de temporada. Até aqui, juntando todas as competições disputadas pelo clube, o jogador anotou 19 gols e três assistências em apenas 13 partidas. Muitas vezes atuando centralizado, como um "falso 9", o brasileiro vem sendo "carta na manga" do técnico alemão Hansi Flick.