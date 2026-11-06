Varela, Arrascaeta e Nico de La Cruz foram os primeiros jogadores a se apresentar à seleção do Uruguai - Divulgação

Varela, Arrascaeta e Nico de La Cruz foram os primeiros jogadores a se apresentar à seleção do UruguaiDivulgação

Publicado 06/11/2026 09:55

A seleção do Uruguai divulgou as convocações de cinco nomes que atuam no futebol brasileiro para os dois amistosos da Data Fifa de novembro, contra Argentina e República Dominicana. O Flamengo tem três jogadores na lista do técnico Diego Forlán, enquanto Palmeiras e Fluminense , um.

No meio da reta final do Brasileirão, o Rubro-Negro não terá durante os treinamentos Arrascaeta, Varela e Nico de La Cruz, que já se apresentaram. Já o Alviverde se viu beneficiado ao ter apenas Piquerez convocado, sem a presença de Emiliano Martínez, outro que era cotado. E Canobbio, que ficou fora dos últimos compromissos, retorna para ser o representante do Tricolor.





O Flamengo entrou em acordo com a federação uruguaia para que os seus convocados possam ser liberados antes do fim da Data Fifa. Desta maneira, o trio disputará apenas o primeiro amistoso, contra a Argentina, no dia 13, em Buenos Aires. O mesmo acontecerá com o lateral palmeirense.

Com isso, os dois clubes que disputam o título do Brasileirão conseguem minimizar os danos que a ausência desses jogadores poderia gerar, desde que não sofram alguma lesão. O fato de os convocados também terem uma viagem curta facilitará o planejamento de recuperação física deles, para que estejam em campo na próxima rodada do Brasileirão, em 18 de novembro quando o Rubro-Negro enfrenta o Athletico-PR, e o Palmeiras, o Cruzeiro.

Um dia antes, o Uruguai vai enfrentar a República Dominicana em Montevidéu. Com isso, Canobbio é dúvida para a partida do Fluminense contra o São Paulo, no Morumbi, em 19 de novembro.



A convocação do Uruguai para os jogos de novembro de 2026



Goleiros

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

Sebastián Jaume (Albion)

Santiago Mele (Independiente)



Defensores

Guillermo Varela (Flamengo)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

Ronald Araujo (Liverpool)

José María Giménez (RC Deportivo)

Mathías Olivera (Napoli)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)



Meio-campistas

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Nicolás De La Cruz (Flamengo)

Federico Valverde (Real Madrid)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araújo (Sporting CP)