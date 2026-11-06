Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC
Santos alinha data para discutir renovação de Neymar
Desde que retornou ao Peixe no ano passado, o camisa 10 entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências
Santos alinha data para discutir renovação de Neymar
Desde que retornou ao Peixe no ano passado, o camisa 10 entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências
Inglaterra tem irmão de Bellingham como novidade em convocação
Caçula da família, Jobe ganha primeira convocação para a seleção principal e terá a chance de jogar ao lado do irmão mais famoso
Athletico-PR pode perder pontos por racismo em jogo contra o Vasco
Torcedor fez gesto discriminatório para jogadores cruz-maltinos em partida do Brasileiro realizada na última quarta-feira (4)
Edenilson reaparece no Botafogo e é decisivo: 'Agradeço o apoio'
Experiente jogador está recuperado de lesão muscular e voltou a ser titular após longo tempo, em vitória sobre o Atlético-MG
Uruguai convoca jogadores de Flamengo, Fluminense e Palmeiras
Celeste disputará amistosos nos dias 13 e 17 de novembro na América do Sul, e Rubro-Negro e Alviverde não devem ser prejudicados
Abel Ferreira reclama da CBF e vê Flamengo beneficiado
Técnico acredita que Palmeiras é prejudicado nesta Data Fifa e também joga a pressão pelo título do Brasileirão para o Rubro-Negro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.