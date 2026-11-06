Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 06/11/2026 11:44

O atacante Neymar, de 34 anos, já tem uma data marcada para começar a definir sua renovação ou não no Santos: dia 13 de dezembro. O dia é posterior a eleição presidencial do Peixe. O atual mandatário Marcelo Teixeira tem três adversários na tentativa de ser reeleito.

Até o fim da temporada, o Santos tem quatro partidas pelo Brasileiro: Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo. Em nono lugar, o Peixe ainda alimenta alguma esperança de uma classificação para a Libertadores. Neymar deve ter condições de entrar em campo em todos os jogos.

Desde que voltou ao Santos no ano passado, Neymar entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências. Na atual temporada, foram 27 jogos, 10 gols e oito assistências. Ele tem contrato até dezembro.

Neymar tem feito algumas mudanças no Santos desde que chegou. O camisa 10 influenciou inclusive a contratação de alguns jogadores como Philippe Coutinho, Arthur e Everton Cebolinha, que foram contratados recentemente pelo Peixe para o segundo semestre.

Com contrato com o camisa 10 até o fim do ano, Neymar ainda não tem sua permanência garantida no Santos na próxima temporada. O camisa 10 tem recebido consultas de equipes dos Estados Unidos e ainda avalia o que fará em 2027. Recentemente, o craque abordou seus planejamentos para a aposentadoria.



"Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p... nenhuma. Eu vou fazer assim: hoje eu estou com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não estou com vontade de fazer p... nenhuma", afirmou em entrevista ao canal "Varanda Gourmet".



Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.



Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.



Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.