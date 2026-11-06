Jorge Jesus falou bastante sobre Cristiano Ronaldo em convocação de Portugal - Divulgação/Portugal

Jorge Jesus falou bastante sobre Cristiano Ronaldo em convocação de PortugalDivulgação/Portugal

Publicado 06/11/2026 12:15

garantiu não se sentir mais pressionado e não estar arrependido das atitudes que teve com o craque. Jorge Jesus foi inundado de perguntas sobre a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa , ao anunciar os convocados para os próximos dois jogos na Liga das Nações. E o técnico evitou abordar temas polêmicos já tratados sobre o assunto, mas também

"Mudava nada, zero. Por quê? Porque tomei uma decisão de treinador, a pensar na minha equipe, na seleção portuguesa. Estou consciente de que não fiz nada para que isso (despedida de CR7) pudesse ter acontecido", disse em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (6).



"Mágoa em mim não há nenhuma. Porque todas as minhas decisões foram a pensar na equipe. Portanto, estou tranquilo em relação a toda essa minha decisão".



Jorge Jesus vê saída de Cristiano Ronaldo como inevitável

O comandante português, entretanto, admitiu que suas decisões contribuíram para o anúncio de Cristiano Ronaldo antes do esperado. Mas não se sente culpado por ter colocado o jogador no banco de reservas, nem pelas declarações que motivaram o craque a abandonar a concentração da seleção na última Data Fifa.



"Se calhar apressei as coisas, mas por minha causa não. Estava na cabeça dele que, mais convocação, menos convocação, isso ia acontecer, porque falamos algumas vezes. Seria sempre durante o meu tempo na seleção. Portanto, não me sinto culpado de nada em relação à saída dele", afirmou.



"Respeito a decisão. A história dele não pode ser ignorada e eu nunca o vou fazer, porque ele será sempre um símbolo e criei uma amizade forte ao longo deste ano e meio. Desportivamente tomou outra decisão e respeito muito".



Jorge Jesus ainda confirmou que Cristiano Ronaldo estaria na convocação desta sexta-feira e que foi pego de surpresa com a decisão. Segundo o jornal 'A Bola', o craque decidiu fazer o anúncio na quinta, justamente ao saber que seria convocado, já que não pretendia se apresentar porque não quer mais trabalhar com Jorge Jesus.



"Claro que eu pensava que ele voltava, pensava em conversar com ele, mas tenho de respeitar. Ele decidiu que era a hora de abandonar a seleção. Mais tarde ou mais cedo isso teria de acontecer. Ele achou que este era o melhor momento para sair", continuou.



O técnico ainda mostrou-se tranquilo pelo fato de ficar marcado por ter representado a despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa.



"Não tentei falar com ele. Eu sempre iria ficar na história de o Cris sair da Seleção nos quatro anos de contrato que tenho com a Federação, até 2030. Em qualquer momento desta Liga das Nações isso ia acontecer, portanto, ia estar sempre ligado à saída do Cristiano Ronaldo", completou.