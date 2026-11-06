Didier Deschamps deixou a seleção da França depois da Copa de 2026 - Chandan Khanna / AFP

Didier Deschamps deixou a seleção da França depois da Copa de 2026Chandan Khanna / AFP

Publicado 06/11/2026 14:59

Com Michael Carrick, de 45 anos, balançando no cargo , o Manchester United entrou em contato com Didier Deschamps, de 58 anos, ex-treinador da seleção da França. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", a sondagem foi para saber se o francês deseja voltar a trabalhar.

Deschamps deixou a seleção francesa depois da disputa da Copa do Mundo de 2026. Ele ficou no cargo por 14 anos. Neste período, o técnico conquistou a Copa de 2018 e foi vice-campeão europeu em 2016 e vice-campeão mundial em 2022.

Antes de assumir a seleção, o treinador teve passagens por Monaco, Juventus e Olympique de Marselha. Entre os principais feitos, conquistou o Campeonato Francês com o Marseille e levou o Monaco à final da Liga dos Campeões de 2004.

Diferente de Carrick, que defendeu o Manchester United e foi campeão europeu como jogador em 2008, Didier Deschamps não tem relação como atleta com o clube inglês. Pelo contrário, o francês atuou por um dos maiores rivais dos Red Devils. O ex-volante passou pelo Chelsea por uma temporada.

Michael Carrick assumiu o Manchester United de forma interina na temporada passada. Sob o comando do inglês, a equipe de Old Trafford teve um bom final de Campeonato Inglês e com isso o comandante acabou sendo efetivado no cargo.

Porém, na temporada atual, o Manchester United voltou a apresentar os péssimos resultados de momentos anteriores. Atualmente, o clube inglês está na 17ª colocação na tabela. São apenas sete pontos em nove partidas: uma vitória, quatro empates e quatro derrotas até o momento.

Críticas de estrela

Na Liga dos Campeões, o Manchester United tem quatro jogos, com duas vitórias, a última na partida contra a Roma, que aconteceu na última terça-feira (3). O tricampeão da competição foi goleado pelo Como, da Itália, por 4 a 1, na terceira rodada do torneio. A situação levou ao meia Bruno Fernandes a fazer muitas críticas.

"É uma decisão da comissão técnica não realizar uma pressão homem a homem. Às vezes deixam espaços tentando recuperar a bola, mas quando você dá muita posse de bola para esse tipo de time, eles ganham confiança", disse o português.

O craque afirmou que Carrick e a comissão técnica deveriam reavaliar a forma de jogar depois do resultado péssimo pela competição europeia.

"Isso é algo que precisa ser analisado pelo treinador e sua comissão, não por mim. Às vezes é preciso ser mais corajoso sob pressão, assumir o risco de pressionar e incomodar alto", concluiu.