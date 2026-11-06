Com Michael Carrick, de 45 anos, balançando no cargo, o Manchester United entrou em contato com Didier Deschamps, de 58 anos, ex-treinador da seleção da França. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", a sondagem foi para saber se o francês deseja voltar a trabalhar.
Deschamps deixou a seleção francesa depois da disputa da Copa do Mundo de 2026. Ele ficou no cargo por 14 anos. Neste período, o técnico conquistou a Copa de 2018 e foi vice-campeão europeu em 2016 e vice-campeão mundial em 2022.
Antes de assumir a seleção, o treinador teve passagens por Monaco, Juventus e Olympique de Marselha. Entre os principais feitos, conquistou o Campeonato Francês com o Marseille e levou o Monaco à final da Liga dos Campeões de 2004.
Diferente de Carrick, que defendeu o Manchester United e foi campeão europeu como jogador em 2008, Didier Deschamps não tem relação como atleta com o clube inglês. Pelo contrário, o francês atuou por um dos maiores rivais dos Red Devils. O ex-volante passou pelo Chelsea por uma temporada.
Michael Carrick assumiu o Manchester United de forma interina na temporada passada. Sob o comando do inglês, a equipe de Old Trafford teve um bom final de Campeonato Inglês e com isso o comandante acabou sendo efetivado no cargo.
Porém, na temporada atual, o Manchester United voltou a apresentar os péssimos resultados de momentos anteriores. Atualmente, o clube inglês está na 17ª colocação na tabela. São apenas sete pontos em nove partidas: uma vitória, quatro empates e quatro derrotas até o momento.
Críticas de estrela
Na Liga dos Campeões, o Manchester United tem quatro jogos, com duas vitórias, a última na partida contra a Roma, que aconteceu na última terça-feira (3). O tricampeão da competição foi goleado pelo Como, da Itália, por 4 a 1, na terceira rodada do torneio. A situação levou ao meia Bruno Fernandes a fazer muitas críticas.
"É uma decisão da comissão técnica não realizar uma pressão homem a homem. Às vezes deixam espaços tentando recuperar a bola, mas quando você dá muita posse de bola para esse tipo de time, eles ganham confiança", disse o português.
O craque afirmou que Carrick e a comissão técnica deveriam reavaliar a forma de jogar depois do resultado péssimo pela competição europeia.
"Isso é algo que precisa ser analisado pelo treinador e sua comissão, não por mim. Às vezes é preciso ser mais corajoso sob pressão, assumir o risco de pressionar e incomodar alto", concluiu.
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