Gabigol em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Gabigol em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 06/11/2026 12:42

O atacante do Santos, Gabigol, de 30 anos, tem futuro indefinido no ano que vem. O artilheiro contou que recebeu consultas para jogar no futebol dos Estados Unidos. Apesar de não garantir que o momento será esse, o atleta disse que deseja atuar no país.

"Às vezes meu empresário me liga falando que teve interesse dos Estados Unidos, da Turquia. Uma coisa é certa: em algum momento eu quero jogar nos Estados Unidos. Pelo país, pelo hip-hop, pelo jogo diferente, pela tranquilidade pra família. Talvez, quando eu tiver uns filhos, eles morarem lá", disse em entrevista ao "GE".

Em relação ao seu futuro, Gabigol despistou. Ele está emprestado ao Santos até o fim do ano, mas tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028.

"Ninguém falou comigo. Nem do Santos, nem do Cruzeiro. Eu não sei como vai ser o ano que vem. Pode ser que eu fique, pode ser que eu vá embora. Então eu quero aproveitar todos os jogos pelo Santos", contou.

O craque também foi questionado sobre o Flamengo. Ele defendeu o clube carioca de 2019 a 2024 e falou sobre a relação sinérgica que construiu no Rubro-Negro.

"Se me perguntarem mil vezes sobre o Flamengo, eu vou falar mil vezes que amo o Flamengo. E eu amo. Amo o time, a torcida, a cidade. E quando eu estava lá e me perguntavam sobre o Santos, eu falava a mesma coisa. O Flamengo está na minha vida, vivi lá coisas que nunca imaginei. Parece que eu e o Flamengo temos a mesma personalidade, o mesmo jeito de ser. E por isso talvez seja tão real a conexão. Tudo que eu vivi lá não foi algo normal. Se você vê os jogos, os números, as festas, tudo foi algo que parece um Filme", disse.

Na atual temporada, Gabigol voltou a viver grandes momentos. Depois de dois anos no banco, defendendo Cruzeiro e Flamengo, o camisa 9 retornou ao Santos e ao time titular. Com 48 jogos, 25 gols e 10 assistências, o atleta disse que merece receber uma nova chance na seleção brasileira.

"Acho que tem quatro atacantes no Brasil que são os melhores, que são o Viveros, o Pedro, o Flaco e eu. Então, acho que os três foram convocados e só eu que não. Acho que hoje, sim. Não sei em janeiro, em fevereiro, mas hoje, pelo que eu venho fazendo, eu mereço ser convocado", opinou.

A última convocação de Gabigol para a seleção brasileira foi em 2022, em janeiro, pelo técnico Tite. Na ocasião, o atacante defendia o Flamengo e na opinião dele deveria ter sido chamado para a Copa do Mundo do Catar, que aconteceu no fim daquele ano.