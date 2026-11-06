José Mourinho é o técnico do Real Madrid - Divulgação/ Real Madrid

José Mourinho é o técnico do Real MadridDivulgação/ Real Madrid

Publicado 06/11/2026 17:50

O técnico José Mourinho abordou a decisão de Cristiano Ronaldo de encerrar sua participação na seleção português. O comandante afirmou que respeita a atitude do craque e reforçou que o camisa 7 ainda tem objetivos para cumprir em sua carreira.

"Não quero avaliar. Mais do que comentar, deve se respeitar. E obviamente respeito esta decisão. Não é uma aposentadoria. Quem o conhece sabe que ainda tem objetivos para sua carreira", disse em coletiva do Real Madrid nesta sexta-feira (6).

Mourinho, porém, admitiu o clima ruim que ficou com a despedida de Cristiano Ronaldo sem uma partida com as homenagens merecidas. Os dois trabalharam juntos no Real Madrid de 2010 a 2013.

"A única coisa que gostaria de dizer é que a sua aposentadoria como jogador de futebol, quando chegar esse dia, que seja um dia diferente do de ontem (quinta-feira)", concluiu.

Fim do ciclo em Portugal

O craque português, de 41 anos, anunciou a aposentaria da seleção portuguesa nesta quinta-feira (5), meses após o desgaste com o técnico Jorge Jesus. Em video publicado nas redes sociais, o jogador disse que teve o privilégio de ser o capitão da equipe nacional, agradeceu os companheiros e declarou torcida para o futuro.

"Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil por decisões que não se tomam apenas com a cabeça, se tomam também com o coração", disse.

Cristiano Ronaldo estreou pela seleção portuguesa em 20 de agosto de 2003, em jogo amistoso contra Cazaquistão. Na época, tinha apenas 18 anos. Ao longo de 23 anos vestindo a camisa de Portugal, o craque português disputou 234 jogos e marcou 146 gols. Ele é o maior artilheiro da história do futebol de seleções e também o jogador que mais vezes vestiu a camisa de uma seleção de futebol no mundo.

A melhor fase de Cristiano Ronaldo com Portugal aconteceu no seu período de maturidade no futebol, após completar 30 anos. Foi neste momento que o camisa 7 liderou a seleção portuguesa ao título da Eurocopa de 2016, a primeira grande conquista dos portugueses na história do futebol. Desde que CR7 estreou, eles nunca ficaram fora de uma Copa do Mundo. Ele também foi bicampeão da Liga das Nações (2019 e 2025).