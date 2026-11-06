José Mourinho é o técnico do Real MadridDivulgação/ Real Madrid
Mourinho defende aposentadoria de CR7 em Portugal: ‘Tem objetivos’
Técnico do Real Madrid trabalhou com o atacante de 2010 a 2013; comandante disse que aposentadoria do craque precisa ser de outra forma
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Conmebol perde R$ 76 milhões em crise no Ueno Bank, do Paraguai
Patrimônio depositado no banco, um dos principais do país, foi congelado após colapso financeiro; clubes paraguaios também sofrem danos
Ex-Remo ofende jogadores do time após goleada do Palmeiras
Henrique Moura, que defendeu o clube entre 2015 e 2017, gravou vídeo no estádio e disse que elenco da Série C era melhor que o atual
Zagueiro do Flamengo entra na Justiça cobrando rescisão de ex-clube
Jogador, de 26 anos, tem pouco espaço com Leonardo Jardim; ele atuou em apenas 18 partidas na temporada e não joga desde o último dia 18
Gringo perde espaço no Vasco e deve ser negociado em 2027
Jogador, de 24 anos, tem contrato de empréstimo até o fim do ano e não entra em campo pelo Cruz-Maltino desde o mês de setembro
Com futuro indefinido no Fluminense, Cano revela convite do Lanús
Atacante de 38 anos tem contrato com o Tricolor até dezembro, diz que não pensa em aposentadoria e exalta a vida no Brasil
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