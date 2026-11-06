Ex-jogador do Fortaleza, Bismarck foi morto a tiros em NatalReprodução
Ex-jogador do Fortaleza é morto a tiros em bar em Natal
Bismarck, de 36 anos, foi assassinado durante a madrugada desta sexta-feira (6), no bairro Cidade Alta, após desentendimento com um homem
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