Ex-jogador do Fortaleza, Bismarck foi morto a tiros em Natal - Reprodução

Ex-jogador do Fortaleza, Bismarck foi morto a tiros em NatalReprodução

Publicado 06/11/2026 13:05 | Atualizado 06/11/2026 13:09

O meia Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento, de 36 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (6), em Natal. O jogador, que teve passagens por Fortaleza Campinense , foi assassinado após um desentendimento no Bar do Borogodó, localizado na Rua Vaz Gondim, no bairro Cidade Alta. O crime teria sido supostamente motivado por ciúmes.

Além de Bismarck, uma outra pessoa ficou ferida por causa dos disparos. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. O jogador, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar, enquanto a segunda vítima recebeu atendimento médico. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga o caso e tenta identificar o responsável para apurar a motivação.

Natural de Natal-RN, o meio-campista iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Leão do Pici e construiu uma carreira marcada por passagens por diversos clubes brasileiros, especialmente no Nordeste. O jogador defendeu o Fortaleza por cinco temporadas e conquistou o tricampeonato cearense de 2008 a 2010, atuando em 122 jogos e marcando 12 gols.

Entre as principais conquistas da carreira, Bismarck foi campeão do Campeonato Brasileiro Série D de 2010, pelo Guarany de Sobral, e da Copa do Nordeste de 2013, pelo Campinense. Ao longo da sua carreira, o meio-campista também defendeu equipes como Santa Cruz, Paraná, Vila Nova, Botafogo-PB, Treze, Ferroviário, CSA e Globo FC.

Veja a nota oficial da Polícia Civil:

"A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga um homicídio e uma tentativa de homicídio registrados na madrugada desta sexta-feira (06), no estabelecimento Bar do Borogodó, localizado na Rua Vaz Gondim, no bairro Cidade Alta, em Natal.

De acordo com as informações preliminares, as vítimas estavam no local acompanhadas de amigos, quando houve um desentendimento com um homem, supostamente motivado por ciúmes. Após deixar o estabelecimento, o suspeito teria retornado e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas.

As duas vítimas foram socorridas para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Uma delas, identificada como Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A segunda vítima recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar o responsável e apurar a motivação."