Campeão da Fórmula 1 em 2025, Lando Norris foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP de São Paulo, nesta sexta-feira (6), em Interlagos. O piloto britânico da McLaren anotou 1min17s717 e superou Kimi Antonelli, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, que completaram o top 3. Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em oitavo, enquanto o estreante Rafael Câmara, da Haas, terminou em 18º lugar.
Durante a maior parte da atividade, Kimi Antonelli e Max Verstappen alternaram na liderança. Norris, por sua vez, anotou o tempo de 1min17s717 faltando 18 minutos para o fim do treino livre e superou o italiano, que conquistou o título mundial na etapa do México, no último domingo (1). Já o tetracampeão, que chegou a liderar o treino, terminou em terceiro lugar a 0s236 do primeiro colocado.
Competindo pela segunda vez no GP de São Paulo, Gabriel Bortoleto terminou em oitavo lugar com o tempo de 1min12s614. O piloto paulista da Audi foi um dos primeiros a utilizar os pneus macios e chegou a ficar na segunda colocação antes de ser ultrapassado por outros pilotos. Já o jovem Freddie Slater, que substituiu Nico Hülkenberg, causou a paralisação das atividades por oito minutos.
Estreante na Fórmula 1, Rafael Câmara terminou em 18º lugar com o tempo de 1min13s696, quase dois segundos atrás do líder Lando Norris. O piloto pernambucano, que se tornou o primeiro nordestino a correr na categoria, já tem contrato garantido com a Haas para a próxima temporada e recebeu a oportunidade de substituir Esteban Ocon em São Paulo e Las Vegas.
Os pilotos voltam para a pista ainda nesta sexta-feira (6), às 16h (de Brasília), para o segundo treino livre do GP de São Paulo. O terceiro treino será realizado no sábado (7), às 11h30, seguido pela classificação às 15h. Já a corrida acontece no domingo (8), às 14h, no Circuito José Carlos Pace.
Classificação do primeiro treino livre:
1º - Lando Norris (McLaren) - 1m11s717 2º - Kimi Antonelli (Mercedes) +0s082 3º - Max Verstappen (Red Bull) +0s236 4º - Lewis Hamilton (Ferrari) +0s324 5º - George Russell (Mercedes) +0s386 6º - Isack Hadjar (Red Bull) +0s439 7º - Gabriele Minì (Alpine) +0s852 8º - Gabriel Bortoleto (Audi) +0s897 9º - Franco Colapinto (Alpine) +0s937 10º - Liam Lawson (Racing Bulls) +0s998 11º - Leonardo Fornaroli (McLaren) +1s116 12º - Oliver Bearman (Haas) +1s120 13º - Fernando Alonso (Aston Martin) +1s300 14º - Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1s321 15º - Valtteri Bottas (Cadillac) +1s654 16º - Alexander Albon (Williams) +1s794 17º - Luke Browning (Williams) +1s874 18º - Rafael Câmara (Haas) +1s979 19º - Lance Stroll (Aston Martin) +2s043 20º - Colton Herta (Cadillac) +2s558 21º - Dino Beganovic (Ferrari) +2s640 22º - Freddie Slater (Audi) +3s249
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