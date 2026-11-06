Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo - Nelson Almeida / AFP

Gabriel Bortoleto no GP de São PauloNelson Almeida / AFP

Publicado 06/11/2026 14:30 | Atualizado 06/11/2026 14:35

Campeão da Fórmula 1 em 2025, Lando Norris foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP de São Paulo, nesta sexta-feira (6), em Interlagos. O piloto britânico da McLaren anotou 1min17s717 e superou Kimi Antonelli, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, que completaram o top 3. Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em oitavo, enquanto o estreante Rafael Câmara, da Haas, terminou em 18º lugar.

Durante a maior parte da atividade, Kimi Antonelli e Max Verstappen alternaram na liderança. Norris, por sua vez, anotou o tempo de 1min17s717 faltando 18 minutos para o fim do treino livre e superou o italiano, que conquistou o título mundial na etapa do México, no último domingo (1). Já o tetracampeão, que chegou a liderar o treino, terminou em terceiro lugar a 0s236 do primeiro colocado.

Competindo pela segunda vez no GP de São Paulo, Gabriel Bortoleto terminou em oitavo lugar com o tempo de 1min12s614. O piloto paulista da Audi foi um dos primeiros a utilizar os pneus macios e chegou a ficar na segunda colocação antes de ser ultrapassado por outros pilotos. Já o jovem Freddie Slater, que substituiu Nico Hülkenberg, causou a paralisação das atividades por oito minutos.

Estreante na Fórmula 1, Rafael Câmara terminou em 18º lugar com o tempo de 1min13s696, quase dois segundos atrás do líder Lando Norris. O piloto pernambucano, que se tornou o primeiro nordestino a correr na categoria, já tem contrato garantido com a Haas para a próxima temporada e recebeu a oportunidade de substituir Esteban Ocon em São Paulo e Las Vegas.

Os pilotos voltam para a pista ainda nesta sexta-feira (6), às 16h (de Brasília), para o segundo treino livre do GP de São Paulo. O terceiro treino será realizado no sábado (7), às 11h30, seguido pela classificação às 15h. Já a corrida acontece no domingo (8), às 14h, no Circuito José Carlos Pace.

Classificação do primeiro treino livre:

1º - Lando Norris (McLaren) - 1m11s717

2º - Kimi Antonelli (Mercedes) +0s082

3º - Max Verstappen (Red Bull) +0s236

4º - Lewis Hamilton (Ferrari) +0s324

5º - George Russell (Mercedes) +0s386

6º - Isack Hadjar (Red Bull) +0s439

7º - Gabriele Minì (Alpine) +0s852

8º - Gabriel Bortoleto (Audi) +0s897

9º - Franco Colapinto (Alpine) +0s937

10º - Liam Lawson (Racing Bulls) +0s998

11º - Leonardo Fornaroli (McLaren) +1s116

12º - Oliver Bearman (Haas) +1s120

13º - Fernando Alonso (Aston Martin) +1s300

14º - Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1s321

15º - Valtteri Bottas (Cadillac) +1s654

16º - Alexander Albon (Williams) +1s794

17º - Luke Browning (Williams) +1s874

18º - Rafael Câmara (Haas) +1s979

19º - Lance Stroll (Aston Martin) +2s043

20º - Colton Herta (Cadillac) +2s558

21º - Dino Beganovic (Ferrari) +2s640

22º - Freddie Slater (Audi) +3s249