Lance de Remo x Palmeiras pelo Brasileirã - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Lance de Remo x Palmeiras pelo BrasileirãCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 06/11/2026 17:37 | Atualizado 06/11/2026 17:41





Aos 35 anos e aposentado há três temporadas, o ex-defensor acompanhou a partida da arquibancada com a camisa do Palmeiras. Ele contou que frequenta todos os jogos do Alviverde em São Paulo e que, desde que deixou o Remo, não tinha visto o ex-clube em campo pessoalmente.

A goleada por 6 a 1 sofrida para o Palmeiras rendeu críticas pesadas ao elenco do Remo , inclusive de quem já vestiu a camisa azulina. Presente no Nubank Parque, o ex-zagueiro Henrique Moura gravou um vídeo atacando o desempenho e o condicionamento físico dos jogadores do Leão após o jogo desta quinta-feira (5), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.Aos 35 anos e aposentado há três temporadas, o ex-defensor acompanhou a partida da arquibancada com a camisa do Palmeiras. Ele contou que frequenta todos os jogos do Alviverde em São Paulo e que, desde que deixou o Remo, não tinha visto o ex-clube em campo pessoalmente.

Críticas ao físico do elenco

No vídeo, Henrique concentrou as críticas na forma física dos atletas paraenses. O ex-zagueiro chamou parte do elenco de gordos e afirmou que, mesmo parado há três anos, está em melhores condições do que alguns jogadores do time. Para ele, estar bem fisicamente já representa metade do caminho no futebol.

"Estou três anos sem jogar bola, mas a minha bunda está menor que quatro caras desses do Remo. Que time ruim! Uns caras gordos, bundudos. No futebol, estando bem fisicamente, já é 50%. Eu falo isso, pois eu venho em todos os jogos do Palmeiras. Nunca vi atropelar tão fácil quanto esse time. Já vi o Palmeiras pegar time ruim e sofrer para ganhar. Estou indo embora de raiva. Que vergonha. Time horroroso.", disparou.

O ex-jogador também comparou o elenco atual com o grupo do qual fez parte na terceira divisão nacional.

"Não dou conta. 6 a 1. Eu estou indo embora. Nosso time de 2016 no Remo não era tão ruim quanto esses caras. Que time ruim. Desde que saí do Remo, eu não tinha visto um jogo pessoalmente.", completou Henrique Moura.

Passagem pelo Remo

Henrique defendeu o Remo por três temporadas seguidas. Em 2015, fez parte da campanha do acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro permaneceu no Baenão em 2016 e 2017, na terceira divisão, antes de rodar por outros clubes e encerrar a carreira.

Pior derrota do Remo na Série A

A partida, disputada às 19h30 (de Brasília), virou a pior derrota do Remo na Série A de 2026. O resultado também encerrou um tabu: o Leão não perdia para o Palmeiras desde 1993. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1, no Mangueirão, em Belém, em jogo atrasado por quase duas horas por causa da chuva.



Com a goleada, o Palmeiras segue na briga pela liderança do Brasileirão, enquanto o Remo continua na zona de rebaixamento, a quatro rodadas do fim do campeonato.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato