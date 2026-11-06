Gabriel Bortoleto no GP de São Paulo - Miguel Schincariol / AFP

Gabriel Bortoleto no GP de São PauloMiguel Schincariol / AFP

Publicado 06/11/2026 18:35 | Atualizado 06/11/2026 18:41

Campeão mundial de Fórmula 1 em 2026, Kimi Antonelli liderou o segundo treino livre do GP de São Paulo, nesta sexta-feira (6), em Interlagos. O piloto italiano da Mercedes, que ficou atrás de Lando Norris na primeira atividade, superou o adversário da McLaren com o tempo de 1m10s763. Gabriel Bortoleto repetiu a oitava colocação, enquanto Rafael Câmara apresentou melhora e terminou em 16º.

Kimi Antonelli liderou a sessão do início ao fim. O piloto italiano estabeleceu o melhor tempo com pneus duros e, depois, melhorou a marca com macios. Lando Norris ficou em segundo desta vez com diferença de 0s253 para o líder, enquanto Max Verstappen manteve o terceiro lugar. Russell, Piastri, Hamilton, Leclerc, Bortoleto, Hadjar e Bearman completaram o top 10 do segundo treino livre.

Uma névoa tomou conta de Interlagos e havia previsão de chuva para o segundo treino livre. O tempo permaneceu estável até os 15 minutos finais. Mesmo assim, isso não atrapalhou a atividade. O único que não conseguiu ir para a pista nos dois treinos foi Nico Hülkenberg, da Audi. No primeiro treino, deu lugar ao novato Freddie Slater. O carro, porém, não ficou pronto dentro do tempo e o alemão permaneceu nos boxes.

Durante o segundo treino, Gabriel Bortoleto voltou a figurar entre os dez melhores e repetiu o oitavo lugar. O piloto paulista da Audi anotou o tempo de 1min11s780 com pneus macios. Já Rafael Câmara, estreante na Fórmula 1, evoluiu e terminou em 16º, duas posições acima do primeiro treino livre, com a marca de 1min12s561. O jovem ainda quase protagonizou uma batida com Charles Leclerc, da Ferrari.

Classificação do segundo treino do GP de São Paulo:

1º - Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m10s763

2º - Lando Norris (McLaren) +0s259

3º - Max Verstappen (Red Bull) +0s259

4º - George Russell (Mercedes) +0s273

5º - Oscar Piastri (McLaren) +0s321

6º - Lewis Hamilton (Ferrari) +0s450

7º - Charles Leclerc (Ferrari) +0s720

8º - Gabriel Bortoleto (Audi) +1s017

9º - Isack Hadjar (Red Bull) +1s076

10º - Oliver Bearman (Haas) +1s228

11º - Franco Colapinto (Alpine) +1s233

12º - Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1s245

13º - Liam Lawson (Racing Bulls) +1s279

14º - Pierre Gasly (Alpine) +1s346

15º - Fernando Alonso (Aston Martin) +1s775

16º - Rafael Câmara (Haas) +1s798

17º - Carlos Sainz (Williams) +1s979

18º - Lance Stroll (Aston Martin) +2s179

19º - Alexander Albon (Williams) +2s190

20º - Sergio Pérez (Cadillac) +2s553

21º - Valtteri Bottas (Cadillac) +2s620

Não participou: Nico Hulkenberg (Audi)