Rodrigo Moledo jogando pelo Coritiba - Thiago Ribeiro/AGIF

Rodrigo Moledo jogando pelo CoritibaThiago Ribeiro/AGIF

Publicado 06/11/2026 19:16

Rodrigo Moledo quebrou o silêncio após o pênalti que decidiu a derrota do Coritiba para o Internacional . Em comunicado publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (6), o zagueiro assumiu a responsabilidade pelo lance e revelou que a família tem recebido ameaças desde o jogo da última terça-feira (3), no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Zagueiro assume responsabilidade

Moledo afirmou que entende as críticas e a frustração da torcida com o resultado, mas pediu respeito aos familiares. O defensor classificou a situação como algo que não pode ser normalizado e reforçou que nenhum erro dentro de campo justifica ameaças ou ataques aos familiares

"Minha família vem recebendo ameaças nas redes sociais, uma situação que não pode ser normalizada" escreveu o jogador em sua conta no Instagram.



"Entendo as críticas e a frustração pelo resultado, mas nenhum erro dentro de campo justifica ameaças ou ataques aos familiares de um atleta. Peço respeito e que minha família seja preservada", completou.

No comunicado, o jogador se dirigiu aos companheiros, aos funcionários do clube e aos torcedores do Coritiba. Moledo disse que ninguém está mais frustrado com o episódio do que ele mesmo, reconheceu a importância do lance e admitiu que poderia ter tomado uma decisão diferente.

"Entendo a frustração de todos, mas não há ninguém mais frustrado com o que aconteceu do que eu. Sei da importância daquele lance, reconheço que poderia ter tomado uma decisão diferente", escreveu.



O zagueiro também explicou o que aconteceu na jogada. Segundo ele, não percebeu a aproximação do adversário no momento do cruzamento e acabou tomando uma decisão equivocada. Moledo ainda garantiu que não errou de propósito e afirmou que segue ao lado do elenco, comprometido com os objetivos do clube até o fim da temporada.

O lance no Beira-Rio



O pênalti aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado sem gols. Moledo saltou dentro da área para cortar um cruzamento, levantou demais o pé e atingiu o atacante Juninho. Alerrandro bateu a cobrança e garantiu a vitória colorada por 1 a 0, resultado que tirou o Inter da zona de rebaixamento.



Suspeitas por passado no Inter

A polêmica ganhou força por causa da história de Moledo no Internacional, clube pelo qual o zagueiro tem forte identificação. Após o jogo, parte da torcida do Coritiba levantou suspeitas nas redes sociais de que o defensor teria cometido o pênalti intencionalmente para ajudar o ex-clube.



A pressão também chegou à arquibancada organizada. Uma torcida organizada do Coritiba pediu a saída do jogador, e o técnico avalia a situação do zagueiro para os próximos compromissos. Internamente, porém, o defensor de 39 anos tem recebido apoio de companheiros e funcionários do clube.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza