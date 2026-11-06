Matheus Thuler vive grande fase no futebol japonêsDivulgação/Vissel Kobe
Ex-Flamengo, Thuler vive grande fase no futebol japonês
Zagueiro do Vissel Kobe completou os 90 minutos nas 13 rodadas da J1 League, soma 85 cortes e lidera o clube em chutes bloqueados
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