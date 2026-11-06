Matheus Thuler vive grande fase no futebol japonês - Divulgação/Vissel Kobe

Matheus Thuler vive grande fase no futebol japonêsDivulgação/Vissel Kobe

Publicado 06/11/2026 20:30

Revelado pelo Flamengo , o zagueiro Matheus Thuler vive grande fase no futebol japonês. Titular em todas as 13 partidas do Vissel Kobe na J1 League 2026/27, o brasileiro soma um gol e uma assistência, além de liderar o elenco em estatísticas defensivas.

Aos 27 anos, o defensor mantém uma sequência de jogos completos na competição e se destaca pela regularidade. Presente durante os 90 minutos de cada rodada, o jogador atribui a marca à dedicação diária e aos cuidados com a preparação física.

"Manter essa sequência de jogos é algo que valorizo muito. Trabalho diariamente para estar à disposição, retribuir a confiança da comissão técnica e ajudar meus companheiros dentro de campo. Essa regularidade é resultado de muita dedicação e cuidado com a preparação. Procuro estar sempre bem fisicamente para corresponder quando o time precisa e manter esse nível de desempenho ao longo da temporada”, disse.

O protagonismo também aparece nos indicadores defensivos. Thuler é o terceiro jogador com mais cortes em toda a J1 League, com 85 registros, além de ocupar a liderança do elenco em chutes bloqueados, com dez ao longo da competição. Os números reforçam sua participação na proteção da meta e a importância no sistema defensivo.

"Fico feliz por contribuir defensivamente e fazer parte de uma equipe que apresenta números tão sólidos. Os chutes bloqueados são resultado de concentração, bom posicionamento e entrega de todo o sistema defensivo. Temos um grupo muito comprometido, que trabalha coletivamente para dificultar ao máximo as ações dos adversários. Estar entre os destaques da liga nesse fundamento é motivo de orgulho, porém o mais importante é seguir contribuindo para que o Vissel Kobe alcance seus objetivos”, completou.

A boa fase dá sequência a uma trajetória vitoriosa no futebol japonês. Desde que chegou ao país, em 2022, o brasileiro conquistou três edições do campeonato nacional, em 2023, 2024 e na temporada 2025/26, disputada em formato especial durante a transição para o calendário europeu. Thuler também levantou a Copa do Imperador em 2024.

O desempenho do defensor rendeu reconhecimento individual. Na temporada de 2024, foi eleito o melhor zagueiro da J1 League. Já na edição mais recente, recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.

O Vissel Kobe ocupa atualmente a quinta colocação do Campeonato Japonês, com 26 pontos, quatro a menos que o líder, além de apresentar a quarta melhor defesa. A equipe volta a campo neste domingo (8), quando enfrenta o Urawa Reds, pela 14ª rodada, às 2h (de Brasília), no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio.