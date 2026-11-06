A CBF publicou nesta sexta-feira (6) a tabela detalhada referente às duas rodadas finais do Brasileirão. Atual campeão e líder da competição com três pontos de vantagem para o vice-líder, o Flamengo pode chegar já campeão ou confirmar o título. Já o Fluminense disputa uma vaga na Libertadores, enquanto Botafogo e Vasco lutam pela permanência na primeira divisão em 2027.
A 37ª rodada será realizada nos dias 24, 26, 27, 28 e 29 de novembro. Finalista da Libertadores, o Palmeiras enfrentará a Chapecoense no dia 24, às 18h (de Brasília), antes de embarcar para Montevidéu, no Uruguai, onde encara o Estudiantes, da Argentina, na decisão continental. Na 38ª rodada, seus dez jogos acontecerão no dia 2 de dezembro, todos a partir das 21h30 (de Brasília).
Na briga pelo título, o Flamengo tem 87.2% de chances de ser campeão, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Rubro-Negro pode confirmar o título já na 36ª rodada. O Fluminense, por sua vez, tem 77.8% de chances de classificação para a Libertadores, enquanto Botafogo e Vasco têm 1.4% e 2% de risco de rebaixamento, respectivamente.
37ª rodada:
24/11 - Chapecoense x Palmeiras - Arena Condá, às 18h 26/11 - São Paulo x Remo - Morumbis, às 20h 27/11 - Fluminense x Cruzeiro - Maracanã, às 20h 28/11 - Botafogo x Bahia - Nilton Santos, às 21h 29/11 - Coritiba x Flamengo - Couto Pereira, às 16h 29/11 - Vitória x Santos - Barradão, às 16h 29/11 - Corinthians x Gremio - Neo Química Arena, às 18h30 29/11 - Mirassol x Athletico-PR - Maião, às 18h30 29/11 - Internacional x Bragantino - Beira-Rio, às 18h30 29/11 - Atlético-MG x Vasco - Arena MRV, às 19h30
38ª rodada:
02/12 - Flamengo x Chapecoense - Maracanã, às 21h30 02/12 - Vasco x Vitória - São Januário, às 21h30 02/12 - Santos x Botafogo - Vila Belmiro, às 21h30 02/12 - Palmeiras x Coritiba - Nubank Parque, às 21h30 02/12 - Bragantino x Fluminense - Cícero Marques, às 21h30 02/12 - Cruzeiro x Internacional - Mineirão, às 21h30 02/12 - Grêmio x Mirassol - Arena do Grêmio, às 21h30 02/12 - Athletico-PR x São Paulo - Arena da Baixada, às 21h30 02/12 - Bahia x Atlético-MG - Fonte Nova, às 21h30 02/12 - Remo x Corinthians - Mangueirão, às 21h30
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