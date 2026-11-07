Edenilson só ganhou protagonismo na reta final da temporadaVítor Silva/Botafogo
Edenilson volta de lesão e vira trunfo de Tite no elenco do Fogão
Marcão quer seguir técnico do Fluminense em 2027: 'Sempre disposto'
Treinador exaltou triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), e confessou desejo de permanecer no comando da equipe
Castillo marca golaço em vitória do Fluminense: 'Consegui ajudar'
Argentino fez fila para anotar o tento que garantiu triunfo tricolor sobre o Vitória, por 3 a 0, nesta sexta-feira (6), no Barradão
Thiago Silva cobra 'organização' na defesa após vitória do Fluminense
Zagueiro deu bronca nos companheiros durante os minutos finais do triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), no Barradão
Fluminense vence o Vitória no Barradão com brilho de Canobbio
Tricolor bateu o Leão da Barra por 3 a 0, nesta sexta-feira (6); uruguaio deu assistência para Savarino e fez gol de cavadinha
Ex-Flamengo, Thuler vive grande fase no futebol japonês
Zagueiro do Vissel Kobe completou os 90 minutos nas 13 rodadas da J1 League, soma 85 cortes e lidera o clube em chutes bloqueados
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