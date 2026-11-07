Edenilson só ganhou protagonismo na reta final da temporada - Vítor Silva/Botafogo

Edenilson só ganhou protagonismo na reta final da temporadaVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2026 00:00

Edenilson ficou mais de um mês sem jogar e não apenas ganhou as duas primeiras chances com Tite como mostrou que pode ser útil. O meio-campista aproveitou a confiança do técnico e marcou os dois gols do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG e na derrota por 2 a 1 para o Remo.

Titular na última partida contra o Atlético-MG, Edenilson não jogava tanto tempo desde agosto, quando esteve em campo por 66 minutos na derrota por 3 a 0 para o Flamengo. Contra o Galo, foram 55 minutos.

Além disso, o experiente jogador de 36 anos, que está recuperado de lesão muscular na coxa direita, encerrou um incômodo jejum. Afinal, não balançava redes desde abril, quando fez dois na goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense.

"São números. Acho importante ajudar na marcação, mas sempre gosto de ajudar o ataque. Sabemos que hoje em dia, às vezes, precisamos de um lance para definir o jogo, como foi contra o Atlético-MG", disse em entrevista à Botafogo TV.

Em temporada irregular, Edenilson deixou o Grêmio em fevereiro e rapidamente virou titular do Botafogo, mas depois ficou partidas sem sair do banco de reservas e outras com menos chances, até o problema físico em setembro.

Agora, reaparece em um momento delicado do Botafogo e voltou a marcar presença entre os 11 iniciais. Ele tem a expectativa de seguir no time.

"Era um jogo particular, difícil, uma tensão que a gente tentava não transparecer e não levar para o campo, mas, infelizmente, somos seres humanos. Nem todos (os jogadores) passaram por essa situação de estar brigando na parte de baixo. Era muito importante vencer, independentemente do resultado e de quem fizesse gol, mas fico feliz e agradeço o apoio de todo mundo", completou.