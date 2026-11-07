Fluminense bateu o Vitória por 3 a 0 nesta sexta-feira (6) - Marina Garcia/Fluminense

Fluminense bateu o Vitória por 3 a 0 nesta sexta-feira (6)Marina Garcia/Fluminense

Publicado 07/11/2026 09:38

Boa notícia para Vasco e Botafogo. O Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0 , nesta sexta-feira (6), no Estádio Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e manteve o clube baiano a apenas um ponto da zona do rebaixamento. Este resultado ajudou os rivais cariocas, que venceram na rodada e abriram vantagem na briga para não cair.

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Com o revés, o Vitória estacionou na 15ª posição, com 38 pontos, um à frente do Corinthians, que é o primeiro time dentro do Z-4, após empatar sem gols com o São Paulo na quarta-feira (4). Entre os dois, está o Internacional, com a mesma pontuação do time baiano, que conseguiu sair da zona com triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, na terça (3).

A configuração da tabela e a combinação de resultados desta rodada foram grandes respiros para Botafogo e Vasco. No Nilton Santos, o Glorioso bateu o Atlético-MG por 1 a 0, em jogo de extrema pressão, com gol de Edenilson na "lei do ex". Esta vitória elevou a equipe à 11ª posição, com 42 pontos, cinco de vantagem para o Z-4 e a apenas uma vitória de bater o "número mágico" para escapar da queda.

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Na Arena da Baixada, o Cruz-Maltino também venceu, aplicando 3 a 1 sobre o Athletico-PR, com virada-relâmpago depois de ir para o intervalo perdendo. Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira marcaram, após Mendoza abrir o placar para o time paranaense. Com o triunfo, o Vasco chegou a 41 pontos, quatro à frente da zona, na 13ª posição.

Vale lembrar que a equipe de São Januário ainda tem jogo atrasado a disputar contra a lanterna e já rebaixada Chapecoense, pela 21ª rodada, no próximo sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá. Caso vença, ultrapassará o rival Botafogo e ficará a apenas um ponto dos 45, o tal "número mágico".

Como foi a vitória do Fluminense?

O duelo desta sexta-feira mostrou configuração clara logo no começo: enquanto o Vitória se defendia e saía nos contra-ataques, o Fluminense mantinha a posse. Aos 15 minutos, o Tricolor abriu o placar em bonita jogada de triangulação, que acabou em passe para Canobbio no corredor direito. Com cruzamento rasteiro e de primeira, o uruguaio achou Savarino, que surgiu livre na segunda trave e empurrou para o gol vazio.

Atrás no marcador, o Leão da Barra passou a se aventurar mais no campo de ataque, dando espaço ao setor ofensivo do Fluminense. Aos 40, Hulk assustou com falta forte "do meio da rua" raspando o travessão. Logo em seguida, aos 42, Canobbio escapou fazendo "facão" e recebeu enfiada magistral de Nonato, nas costas da defesa. Econômico, o uruguaio só deu dois toques na bola: um para dominar botando na frente e outro para bater o goleiro Lucas Arcanjo com cavadinha.

No começo do segundo tempo, o Vitória se lançou ao ataque, mas não teve criatividade para gerar chances claras. Nas bolas aéreas, "carta na manga" em 2026, também não teve sucesso. Do outro lado, o Fluminense se defendia confortável. Assim correu uma etapa final lenta, até os 42 minutos, quando Castillo marcou um golaço. Fresco no jogo, o centroavante ganhou da defesa na corrida, deu corte seco no goleiro do Vitória e empurrou para o gol vazio.