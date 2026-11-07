Jakson Follman foi um dos sobreviventes do acidente da ChapeReprodução / Instagram @jaksonfollmann
Jakson Follman relembra tragédia da Chapecoense: 'Foi um crime'
Ex-goleiro foi um dos sobreviventes da queda do avião que levava a equipe catarinense para a final da Sul-Americana, em 2016
Clube mexicano pede retorno de meia do Vasco, diz jornalista
Jogador, de 24 anos, tem contrato de empréstimo até o fim do ano e não entra em campo pelo Cruz-Maltino desde o mês de setembro
Deschamps recusa Manchester United e mira Real Madrid
Técnico, de 58 anos, trabalhou na seleção da França até a disputa da última Copa do Mundo; francês tem sonho de dirigir o clube espanhol
Argentina recorrerá contra punições por incidentes na final da Copa
Nahuel Molina, Thiago Almada e Leandro Paredes foram punidos por se envolverem em uma confusão com espanhóis ao término do jogo
Grêmio segura o Atlético-MG e garante vaga na final da Copa do Brasil
Na zona de rebaixamento, clube gaúcho vai precisar seguir na Série A para garantir a classificação para a Libertadores na próxima temporada
Bortoleto mira corrida de recuperação após erro: 'Estava incrível'
Com a pista molhada, brasileiro não conseguiu controlar seu carro na saída da Curva da Junção, escapou da pista e danificou a asa traseira
Castillo mostra credenciais em golaço, e Flu projeta dias melhores
Atacante, de 27 anos, anotou seis gols pelo Tricolor em 31 partidas na temporada; argentino tem contrato até o fim de 2030
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