Jakson Follman foi um dos sobreviventes do acidente da Chape - Reprodução / Instagram @jaksonfollmann

Jakson Follman foi um dos sobreviventes do acidente da ChapeReprodução / Instagram @jaksonfollmann

Publicado 07/11/2026 11:52

Jakson Follman, ex-goleiro da Chapecoense, fez grave acusação ao relembrar detalhes do acidente aéreo sofrido pela equipe em 2016. Na época, o time catarinense estava a caminho de Medellín, para enfrentar o anfitrião Atlético Nacional pela final da Sul-Americana, após classificação heroica sobre o argentino San Lorenzo nas semis.

Hoje aposentado, pois teve parte da perna amputada, o ex-goleiro se tornou cantor, palestrante e best-seller com livro de autobiografia sobre sua recuperação após a tragédia. Porém, não esquece os danos do acidente. Segundo ele, a queda do voo 2933 da LaMia na verdade foi um crime, fruto de negligência do piloto e co-proprietário da companhia Miguel Quiroga, que ordenou que a aeronave não parasse para abastecer.

"Um crime, né. Não foi um acidente. Poderia ter sido totalmente evitado. Fez uma vez, na cabeça dele deu certo, fez duas, fez três. Infelizmente, com a gente, custou a vida de tantas pessoas, inclusive a dele", declarou o ex-jogador, em entrevista à "ESPN".

Além de Jakson Follmann, apenas cinco passageiros sobreviveram ao acidente, que causou a morte de 71 pessoas. Entre os que se salvaram, estavam dois jogadores, Alan Ruschel e Neto, que se reaproximaram do ex-goleiro recentemente, em laço que parece só crescer ao longo dos anos, baseado na cumplicidade e no respeito.

"Hoje eu tenho muito mais contato com o Neto e com o Alan. Com as famílias eu não tenho tanto contato, mas as vezes que a gente se encontrou foram de muito respeito. Sempre falo que o meu luto foi totalmente diferente de outras pessoas. Hoje eu estou aqui, então tenho muito respeito por essas mães, essas esposas que enfrentaram uma barra gigantesca e ainda enfrentam. Muito também pelo fato de uma situação que poderia ter sido totalmente evitada. Então, o respeito é gigantesco por todas as famílias que perderam seus entes queridos", prosseguiu.



No próximo dia 28, a tragédia da Chapecoense completará dez anos, marcados por série de tributos aos falecidos e à equipe catarinense ao redor do mundo. Inclusive, o Atlético Nacional, que seria adversário daquela final, declarou a Chape campeã atraves de pedido formal à Conmebol. Porém, a ação judicial relacionada ao acidente continua sem solução.

"O processo segue na Justiça, são dez anos, a gente está com um escritório nos EUA, vários familiares estão nesse escritório, fazemos reuniões a cada 40 dias, mas é bastante lento", completou.