Rafael Câmara, de 21 anos - Divulgação / F1

Rafael Câmara, de 21 anosDivulgação / F1

Publicado 07/11/2026 12:30

Rafael Câmara passou no primeiro teste da estreia na Fórmula 1, ao menos na avaliação do chefe. Ayao Komatsu, chefe da Haas, elogiou a postura do brasileiro na sexta-feira (6) de treinos livres para o GP de São Paulo, em Interlagos, e destacou a maturidade com que o piloto de 21 anos lidou com a pressão de estrear diante da própria torcida. passou no primeiro teste da estreia na Fórmula 1, ao menos na avaliação do chefe. Ayao Komatsu, chefe da Haas, elogiou a postura do brasileiro na sexta-feira (6) de treinos livres para o GP de São Paulo, em Interlagos, e destacou a maturidade com que o piloto de 21 anos lidou com a pressão de estrear diante da própria torcida.

Haas tenta tirar a pressão de Câmara

Antes mesmo dos treinos, o dirigente japonês já tinha adotado o discurso de proteger o piloto. Komatsu explicou que correr em casa não é uma vantagem para o estreante, e sim uma pressão extra. O chefe da Haas também reconheceu que antecipar a estreia envolvia riscos, mas disse que a forma como o brasileiro lidou com a pressão no teste em Portimão pesou na decisão.

"Sempre há prós e contras. Não é uma coisa garantida que, com ele no próximo ano, vamos colocá-lo o mais cedo possível na pista. Sempre há um risco. Mas, novamente, eu não conheço o Rafa há muitos anos, e o que vi em Portimão quando fizemos o TPC (teste de carros prévios), como ele se comportou, como conteve toda a pressão, como criou um ambiente que o permitiu focar em desempenhar, simplesmente tudo ao redor disso, além do puro tempo de volta que ele fez, que é impressionante, mas tudo ao redor disso para mim foi muito impressionante, e uma abordagem tão madura.", afirmou Komatsu.

Como foi a sexta-feira de Câmara

No primeiro treino livre, o pernambucano foi o 18º colocado, com 1min13s696. No segundo, evoluiu e terminou em 16º, com 1min12s561. Somando as duas sessões, Câmara completou 60 voltas, com foco na adaptação ao carro da Haas.

A sexta-feira, porém, também teve um susto. No TL2, Câmara estava em volta lenta na Subida dos Boxes quando Charles Leclerc se aproximou em volta rápida. O brasileiro mudou de trajetória e ocupou a linha de corrida, e o piloto da Ferrari precisou sair parcialmente da pista para evitar a batida. Irritado, Leclerc reclamou pelo rádio com um palavrão.

Os comissários consideraram a situação perigosa e concluíram que Câmara atrapalhou o monegasco mesmo após avisos da equipe. Como a infração aconteceu em treino livre, o brasileiro recebeu apenas uma reprimenda, sem perda de posições no grid. Leclerc fechou a sessão em sétimo.

"Precisamos ter calma, pois, mesmo no caso do Kimi, o desafio, especialmente em uma equipe de ponta, é provavelmente enorme. Vamos dar tempo ao tempo. Não criem expectativas excessivas para estas quatro corridas, porque seria um grande erro começar assim no meio da temporada. Vimos, logo no início, que até mesmo pilotos experientes tiveram dificuldades com a nova geração de carros. Portanto, para o Rafa, entrar na temporada nessas condições será, sem dúvida, um desafio. Ainda assim, acredito que o Ayao considera esse desafio valioso, já que servirá como a melhor preparação para os próximos anos.", avaliou.

Estreia antecipada

Anunciado como titular da Haas para 2027, ao lado de Oliver Bearman, Câmara teve a estreia antecipada após a saída de Esteban Ocon. A equipe ainda não confirmou quem fica com o carro nas etapas finais da temporada, já que o brasileiro lidera a Fórmula 2 pela Invicta e briga pelo título nas provas do Catar e de Abu Dhabi.



Campeão da Fórmula 3 em 2025, o pernambucano será o 34º brasileiro a disputar um GP de Fórmula 1. Ao lado de Gabriel Bortoleto, da Audi, Câmara também encerra um intervalo de dez anos sem dois pilotos do país na mesma etapa da categoria.



A classificação do GP de São Paulo está marcada para este sábado (7), às 15h (de Brasília). A corrida será no domingo (8), às 14h.