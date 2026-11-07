Romarinho comemorando pelo América-RJ - Divulgação: Wandré Silva/America FC

Romarinho comemorando pelo América-RJDivulgação: Wandré Silva/America FC

Publicado 07/11/2026 13:30

Romário, o atacante anunciou nesta sexta-feira (6), em vídeo publicado nas redes sociais, a aposentadoria do futebol profissional, aos 33 anos. A despedida dos gramados abre caminho para uma nova função: Romarinho é candidato à presidência do America, cargo hoje ocupado pelo pai. Romarinho pendurou as chuteiras. Filho de, o atacante anunciou nesta sexta-feira (6), em vídeo publicado nas redes sociais, a aposentadoria do futebol profissional, aos 33 anos. A despedida dos gramados abre caminho para uma nova função: Romarinho é candidato à presidência do America, cargo hoje ocupado pelo pai.

No vídeo, o atacante relembrou momentos da trajetória, da estreia profissional até a conquista do primeiro título, e explicou que a vontade de seguir jogando já não era a mesma. Para ele, “a gente precisa reconhecer quando um ciclo chega ao fim”.

Despedida no clube da família

Romarinho encerra a carreira no America, clube do coração do avô, Seu Edevair, e de Romário. Com o tempo, o atacante também desenvolveu identificação com o time da Rua Campos Sales e escolheu o clube como palco da despedida.



O último jogo de Romarinho aconteceu em julho. Na temporada de 2026, ele disputou 21 partidas pelo America, com quatro gols e três assistências, desempenho que o próprio jogador considerou o melhor da carreira.

Candidato único na eleição

A aposentadoria também marca o início de uma nova etapa fora de campo. Romarinho é candidato único à presidência do America na eleição marcada para a próxima segunda-feira (9). Se confirmado, sucederá Romário, que comanda o clube desde 2024 e divide a função com o mandato de senador.



A aproximação com os bastidores já vinha acontecendo antes do anúncio. Romarinho tem participado das reuniões dos conselhos do clube e das discussões sobre a possível transformação do futebol do America em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Trajetória pelo país e no exterior



Batizado com o mesmo nome do pai, Romário de Souza Faria Filho foi revelado nas categorias de base do Vasco, em São Januário, e estreou como profissional em 2013. Depois de deixar o Cruz-Maltino, o atacante rodou por clubes de diferentes estados do Brasil e chegou a ter uma passagem pelo futebol japonês.



O primeiro título como profissional veio com a camisa do Brasiliense, clube pelo qual conquistou taças em sua passagem pelo Distrito Federal. Anos depois, o atacante se transferiu para o America, onde agora encerra a carreira dentro de campo para tentar seguir os passos do pai também na gestão.



A família Faria mantém uma relação histórica com o clube rubro. Romário, que se tornou ídolo de Vasco, Flamengo e da Seleção Brasileira, cresceu como torcedor do America por influência de Seu Edevair, e chegou a vestir a camisa do clube no fim da carreira.