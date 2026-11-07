João Castelo-Branco, da 'ESPN', é torcedor do Arsenal - Reprodução / Instagram

João Castelo-Branco, da 'ESPN', é torcedor do ArsenalReprodução / Instagram

Publicado 07/11/2026 15:50

O jornalista João Castelo-Branco, da "ESPN Brasil", foi alvo de reclamações da diretoria do Tottenham nesta semana. A equipe apresentou uma reclamação formal à Premier League contra a presença do repórter brasileiro em partidas da equipe no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra.

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A motivação seria um vídeo compartilhado nas redes sociais no qual o jornalista canta músicas provocativas contra o clube londrino. Torcedor declarado do Arsenal, João Castelo-Branco apareceu ao lado de outros torcedores na publicação entoando gritos contra o rival. A motivação seria um vídeo compartilhado nas redes sociais no qual o jornalista canta músicas provocativas contra o clube londrino. Torcedor declarado do Arsenal, João Castelo-Branco apareceu ao lado de outros torcedores na publicação entoando gritos contra o rival.

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O vídeo foi excluído das redes sociais e o jornalista se pronunciou após o ocorrido, em entrevista ao portal The Times, de Londres. "Quero pedir desculpas ao clube pelo vídeo que gravei com torcedores do Arsenal no Brasil, cantando uma música ofensiva sobre o Tottenham". O vídeo foi excluído das redes sociais e o jornalista se pronunciou após o ocorrido, em entrevista ao portal The Times, de Londres. "Quero pedir desculpas ao clube pelo vídeo que gravei com torcedores do Arsenal no Brasil, cantando uma música ofensiva sobre o Tottenham".

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Além de impedir a entrada do repórter brasileiro no estádio, o clube londrino pretende barrar entrevistas de jogadores e comissão técnica. A Premier League ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

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João Castelo-Branco reside em Londres há vários anos e atua como correspondente internacional da ESPN Brasil, cobrindo partidas dos clubes da Premier League nas competições locais e continentais. Ele é filho de José Trajano, um dos principais nomes do jornalismo esportivo do Brasil. João Castelo-Branco reside em Londres há vários anos e atua como correspondente internacional da ESPN Brasil, cobrindo partidas dos clubes da Premier League nas competições locais e continentais. Ele é filho de José Trajano, um dos principais nomes do jornalismo esportivo do Brasil.

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O Tottenham retorna ao seu estádio no dia 21 de novembro, diante do Ipswich Town, após a realização da Data Fifa. Após um início de temporada catastrófico, o time conseguiu algumas posições na tabela nos últimos confrontos, vencendo três partidas consecutivas. O Tottenham retorna ao seu estádio no dia 21 de novembro, diante do Ipswich Town, após a realização da Data Fifa. Após um início de temporada catastrófico, o time conseguiu algumas posições na tabela nos últimos confrontos, vencendo três partidas consecutivas.

Porém, neste sábado (7), a equipe de Londres voltou a tropeçar, com derrotado para o Leeds United, fora de casa, por 1 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Além do revés, com gol do suíço Okafor no fim do segundo tempo, o Tottenham ainda perdeu o atacante francês Mathys Tel, que foi substituído no primeiro tempo com lesão, após sofrer falta dura. Mesmo após revisão do VAR, o árbitro não advertiu Jayden Bogle, autor da entrada com cartão.