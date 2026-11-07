Martin Odegaard fez o gol da vitória do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Martin Odegaard fez o gol da vitória do ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 07/11/2026 15:15

O Arsenal teve dificuldades, mas voltou a vencer pelo Campeonato Inglês. Em Londres, os Gunners entraram em campo neste sábado (7) contra o Hull City e venceram por 1 a 0. O gol único da partida foi anotado por Martin Odegaard no segundo tempo. A vitória consolidou o atual campeão na liderança da Premier League.

O primeiro tempo não foi uma boa exibição do Arsenal. Apesar de jogar em casa e enfrentar uma equipe que vem de uma sequência de sete jogos sem vitória, os Gunners pouco criaram. A melhor oportunidade foi dos visitantes aos 18 minutos com finalização de Raya, que o goleiro Stroud defendeu.

A melhor chance do Arsenal, antes do intervalo, aconteceu em um lance polêmico. Aos 41 minutos, Havertz foi puxado por Mendy dentro da área. O alemão, porém, estava em posição de impedimento e por isso o pênalti não foi marcado pelo VAR.

No segundo tempo, o Arsenal voltou melhor para a partida e criou boas oportunidades, porém, estava faltando capricho para concluir as finalizações. Até que aos 26 minutos, Odegaard aproveitou o rebote para anotar o único gol da partida.

Os donos da casa tiveram uma excelente oportunidade de ampliar e conseguir uma vitória mais elástica. Aos 41 minutos da etapa final, Madueke recebeu de Merino, mas acabou não finalizando e desperdiçou a chance. Nos minutos finais, o Hull até foi para o ''tudo ou nada'', mas não conseguiu o empate.

A vitória foi a quinta seguida do Arsenal na competição. Os atuais campeões ingleses tem nove vitórias e apenas uma derrota na competição. O tropeço ocorreu no dia 19 de setembro contra o Brighton, uma derrota fora de casa por 3 a 0, no Campeonato Inglês. Os Gunners lideram com 27 pontos.

A próxima partida do Arsenal será contra o Newcastle, fora de casa, no próximo dia 21, pelo Campeonato Inglês. Depois, os Gunners vão enfrentar o Borussia Dortmund, em Londres, no próximo dia 24, pela Liga dos Campeões. No dia 29, encerra o mês tendo o Manchester City, pela frente, em disputa direta pela liderança, no Emirates Stadium.

Em 10º lugar com 11 pontos, o Hull City recebe o Brighton, no próximo dia 22, uma semana depois, irá encarar o Crystal Palace, fora de casa. No dia 2 de dezembro, volta a jogar em casa contra o Nottingham Forest. Todas as partidas serão pelo Campeonato Inglês.