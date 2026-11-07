Martin Odegaard fez o gol da vitória do ArsenalDivulgação / Arsenal
Arsenal sofre, mas derrota o Hull City e segue na liderança do Inglês
Martin Odegaard foi o herói da vitória em Londres; Gunners têm nove vitórias em dez partidas pela Premier League na atual temporada
Clube mexicano pede retorno de meia do Vasco, diz jornalista
Jogador, de 24 anos, tem contrato de empréstimo até o fim do ano e não entra em campo pelo Cruz-Maltino desde o mês de setembro
Deschamps recusa Manchester United e mira Real Madrid
Técnico, de 58 anos, trabalhou na seleção da França até a disputa da última Copa do Mundo; francês tem sonho de dirigir o clube espanhol
Argentina recorrerá contra punições por incidentes na final da Copa
Nahuel Molina, Thiago Almada e Leandro Paredes foram punidos por se envolverem em uma confusão com espanhóis ao término do jogo
Grêmio segura o Atlético-MG e garante vaga na final da Copa do Brasil
Na zona de rebaixamento, clube gaúcho vai precisar seguir na Série A para garantir a classificação para a Libertadores na próxima temporada
Bortoleto mira corrida de recuperação após erro: 'Estava incrível'
Com a pista molhada, brasileiro não conseguiu controlar seu carro na saída da Curva da Junção, escapou da pista e danificou a asa traseira
Castillo mostra credenciais em golaço, e Flu projeta dias melhores
Atacante, de 27 anos, anotou seis gols pelo Tricolor em 31 partidas na temporada; argentino tem contrato até o fim de 2030
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