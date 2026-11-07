Didier Deschamps deixou a seleção francesaFranck Fife / AFP
Deschamps recusa Manchester United e mira Real Madrid
Técnico, de 58 anos, trabalhou na seleção da França até a disputa da última Copa do Mundo; francês tem sonho de dirigir o clube espanhol
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Com a pista molhada, brasileiro não conseguiu controlar seu carro na saída da Curva da Junção, escapou da pista e danificou a asa traseira
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