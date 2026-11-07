Jair Cunha fez gol pelo Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Jair Cunha fez gol pelo Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 07/11/2026 16:47

Pela terceira rodada seguida do Campeonato Inglês, o Manchester City foi derrotado. Neste sábado (7), diante do Nottingham Forest, fora de casa, a equipe de Enzo Maresca perdeu por 3 a 1, e viu o Arsenal aumentar a vantagem na liderança da Premier League.

A partida começou com um belo gol de Jair Cunha. O ex-zagueiro do Botafogo auxiliou na marcação alta do Nottingham Forest, recuperou a bola no campo de defesa do City, avançou, passou por um marcador e finalizou para o fundo das redes para abrir o placar com apenas seis minutos.

Os donos da casa continuaram firmes na partida e ampliaram aos 18 minutos. Em belo contra-ataque, Liam Delap avançou com os jogadores do Nottingham Forest, mas insistiu na individualidade e bateu firme, sem chances de defesa para o goleiro Donnarumma.

Depois do intervalo, o Manchester City conseguiu reagir na partida, também em um belo gol. Aos sete minutos, Rayan Cherki aproveitou corte mal feito pela defesa dos donos da casa, e acertou um lindo chute de esquerda no angulo.

Aos 29 minutos, novamente Delap apareceu para decidir a partida. Em belo contra-ataque, Gibbs-White arrancou e tocou para Liam Delap, que avançou e finalizou fora, a bola ainda tocou na trave, antes de morrer no fundo das redes do Manchester City.

O Manchester City, que perdeu a liderança do Campeonato Inglês na última rodada, depois de se derrotado em casa pelo Brighton, agora viu o Arsenal abrir seis pontos de vantagem. A equipe de Maresca tem 21 pontos. São sete vitórias e três derrotas em dez partidas.

O Nottingham Forest conseguiu um resultado positivo, que o aliviou na luta contra o rebaixamento. Foi a segunda vitória do clube no Campeonato Inglês. Com o placar, a equipe chegou aos 10 pontos. No total, o bicampeão da Liga dos Campeões obteve duas vitórias, três empates e cinco derrotas na competição.

Depois da Data Fifa, o Manchester City voltará aos gramados no próximo dia 21. A equipe de Enzo Maresca irá encarar o Fulham, pelo Campeonato Inglês, em casa. Depois, no próximo dia 24, novamente em seus domínios, o campeão europeu de 2023 vai encarar o Napoli.

O Nottingham Forest também voltará a jogar pela Premier League no próximo dia 21. O adversário será o Bournemouth, fora de casa. Depois, a equipe terá mais um gigante inglês pela frente em seus domínios: o Chelsea. O jogo vai acontecer no próximo dia 27.