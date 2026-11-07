Thiago Almada foi um dos punidos - Divulgação / Argentina

Thiago Almada foi um dos punidosDivulgação / Argentina

Publicado 07/11/2026 20:51

A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou que recorrerá no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra as punições impostas pela Fifa pelos incidentes ocorridos após a final da Copa do Mundo de 2026, que a seleção tricampeã mundial perdeu para a Espanha.

A decisão ocorre depois que a Câmara de Apelações da Fifa reduziu a suspensão do lateral Nahuel Molina de sete para quatro jogos e diminuiu a multa aplicada ao jogador de 90 mil dólares (R$ 495 mil na cotação atual) 60 mil dólares (R$ 330 mil).

No entanto, o volante Leandro Paredes teve mantidas a suspensão de dez jogos e a multa de 90 mil dólares. A AFA também não teve reduzida a multa que recebeu de mais de 320 mil dólares (R$ 1,7 milhão) por cantos discriminatórios dos torcedores da Argentina.

"Os próximos passos em defesa dos direitos do jogador (Paredes) e da AFA serão solicitar os fundamentos das decisões e, com eles, recorrer ao TAS para uma nova revisão", informou a federação argentina em comunicado divulgado na sexta-feira (6). A AFA afirmou que recorrerá à instância máxima do esporte porque entende que "dispõe de argumentos de fato e de direito suficientes para interpor recurso".

Os jogadores argentinos foram punidos por se envolverem em uma confusão com seus adversários logo após a vitória da Espanha por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho.



A Fifa também puniu, na ocasião, o meio-campista Thiago Almada, do River Plate, que já cumpriu seu jogo de suspensão. Para Molina, jogador do Atlético de Madrid, resta uma das quatro partidas de suspensão, e ele estaria em condições de retornar à seleção na primeira data Fifa de 2027.



Por outro lado, Paredes já cumpriu três jogos e ficará de fora da data Fifa de novembro, quando a 'Albiceleste' enfrentará Uruguai e Costa Rica. Após os últimos amistosos do ano, o capitão do Boca Juniors ainda teria outras cinco partidas a cumprir.

Convocação da seleção argentina

A seleção argentina teve na última semana a primeira lista da era pós-Messi. O técnico Lionel Scaloni divulgou na última terça-feira (3) os 28 convocados para os amistosos de novembro contra o Uruguai e a Costa Rica. A relação marca o início de um novo ciclo para a Albiceleste, agora sem o principal jogador de sua história. Messi deixou a seleção no início de outubro.

O camisa 10 se despediu da torcida em um amistoso contra Benin, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, diante de cerca de 85 mil torcedores. O craque encerrou a trajetória como maior artilheiro e jogador com mais partidas pela Argentina.