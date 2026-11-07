Em casa, o Novorizontino derrotou o Fortaleza de virada, por 2 a 1Juan Rodrigues / Novorizontino
O cenário, porém, ficou ainda pior para o time da casa. Na cobrança da falta, Paulo Baya recebeu em profundidade, deixou Madson no chão e bateu Jordi, abrindo o placar para o Fortaleza. A vantagem numérica do time cearense, porém, não durou muito. Aos 18, Lucas Emanoel deu entrada forte em Rômulo, e após análise do VAR, também deixou o gramado mais cedo.
Com 10 para cada lado em campo, o time da casa voltou a controlar as ações ofensivas e também não demorou para aproveitar a expulsão adversária. Aos 27, Madson mandou lateral na área, Matheus Bianqui desviou de cabeça, Robson dividiu com João Ricardo e a bola sobrou limpa para Bianqui, que mandou para o gol e deixou tudo igual. As equipes ainda tiveram boas chances, mas não aproveitaram e o jogo foi para o intervalo com 1 a 1 no marcador.
Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino seguiu com a posse de bola, mas não encontrou objetividade nos minutos iniciais. A primeira boa chance surgiu apenas aos 16, quando Oyama chutou de longe, mas João Ricardo segurou. A pressão paulista, entretanto, surtiu efeito.
Aos 25, Luís Oyama recebeu na intermediária, tabelou com Ronald Barcellos e da entrada da área, tirou da marcação, bateu cruzado e virou o placar para o time da casa, que ficou com um a mais em campo logo depois, aos 28, quando Cardona parou contra-ataque de Ronald e também foi expulso.
Após a virada, o Novorizontino passou a administrar mais o resultado e não deu mais chances ao adversário, que mesmo com nove em campo, ainda tentou reagir, mas acabou amargando sua primeira derrota no segundo turno. Do outro lado, o time paulista fez a festa diante de sua torcida, que soltou o grito no Jorge Ismael de Biasi.
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