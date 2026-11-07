Lando Norris largará na frente em São PauloAFP
Depois de 35 minutos de paralisação, o carro de segurança, pilotado por Bernd Mayländer, saiu dos boxes para averiguação das condições da pista. Entrevistado, o piloto afirmou que os principais problemas de acúmulo de água estavam nas retas, o que impossibilitava a pilotagem. "Em termos de segurança, não é possível", afirmou após mais de uma hora de pausa.
Diante dos longos minutos de interrupção, houve tempo para que Gabriel Bortoleto deixasse os boxes e fosse acenar para o público. Alguns pilotos preferiram ficar no cockpit, outros mantiveram diálogos com seus engenheiros ou partiram para o centro de hospitalidade das equipes (adaptação local dos motor homes), no paddock.
Após 1h23 minutos de suspensão, o treino finalmente foi retomado Valtteri Bottas foi o primeiro a ir para a pista. Rafa Câmara rodou na reta e bateu lateralmente, aparentemente sem danos graves, apenas na asa dianteira. No entanto, o pernambucano recolheu o carro para os boxes. Bortoleto também não teve sorte, passou direto na Curva da Junção e quebrou a asa traseira, o que o tirou do treino e o deixou com o pior tempo.
Com a pista melhorando suas condições, pilotos permaneceram na pista, volta atrás de volta. Rafael Câmara avançou para a segunda parte da atividade à frente de seu companheiro de equipe, Oliver Bearman, que também saiu da pista em determinado momento do Q1.
Além de Bortoleto, foram eliminados: Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.
Na segunda etapa, Verstappen sequer levou o carro para a pista, ciente de que teria largar no final do grid. Lindblad teve problemas e recolheu o carro no fim da reta oposta. Nos últimos seis minutos, com a pista mais seca, os pilotos trocaram os pneus de chuva para os compostos intermediários.
O dia não estava bom para os brasileiros. Rafa Câmara, já na parte final dessa etapa, passou direto no mesmo ponto em que Bortoleto errou. O pernambucano bateu de frente na Curva da Junção, quando estava melhorando sua volta com expectativa de chegar à última fase do treino. O acidente com Câmara gerou outra bandeira vermelha, encerrando o Q2. Foram eliminados também: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen.
No Q3, os pilotos tiveram apenas uma oportunidade para fazer volta rápida ainda com pneus intermediários. A piora da chuva fez com que os pilotos desistissem de voltar à pista mesmo com tempo disponível no cronômetro, uma vez que teriam de voltar aos pneus de chuva extrema e não conseguiriam melhorar seu tempo.
Confira o grid de largada para o GP de São Paulo de F-1 2026
1º) Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min27s470
2º)Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min28s095
3º)Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), com 1min28s321
4º)Nico Hülkenberg (ALE/Audi), com 1min28s668
5º)Isack Hadjar (FRA/Red Bull), com 1min28s763
6º)Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min29s831
7º)George Russell (GBR/Mercedes), com 1min27s674*
8º)Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min30s311
9º)Alexander Albon (TAI/Williams), com 1min30s456
10º)Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min30s369
11º)Rafael Câmara (BRA/Haas), com 1min31s515
12º)Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls), com 1min31s687
13º)Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min28s289*
14º)Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), com 1min31s785
15º)Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min33s327
16º)Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min33s449
17º)Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min33s653
18º)Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), com 1min33s774
19º)Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), com 1min41s564
20º)Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min31s238*
21º)Sergio Pérez (MEX/Cadillac), com 1min34s509*
22º) Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min30s001*
*punidos com perda de posições por troca de componentes: Russell (5 posições), Leclerc (10 posições), Verstappen (30 posições), Pérez (30 posições) e Hamilton (65 posições).
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