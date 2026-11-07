Mbappé anotou um dos gols da vitória do Real - Divulgação / Real Madrid

Mbappé anotou um dos gols da vitória do RealDivulgação / Real Madrid

Publicado 07/11/2026 18:59 | Atualizado 07/11/2026 19:05

Sem Vini Jr que segue cumprindo suspensão no Campeonato Espanhol, o Real Madrid confirmou sua boa fase e venceu mais uma na competição. Diante do Valencia, fora de casa, a equipe de José Mourinho não teve dificuldades e atropelou os donos da casa por 3 a 0, neste sábado (7).

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 30 pontos e divide a liderança com o Barcelona no Campeonato Espanhol. A equipe catalã, que tem uma partida a menos, irá enfrentar o Atlético de Madrid, fora de casa, em duelo decisivo pelas primeiras colocações na tabela da competição.

O Real Madrid encaminhou a vitória logo no primeiro tempo. Com 28 minutos do primeiro tempo, Federico Valverde acertou finalização de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro Dimitriesvsky, do Valencia.

O segundo gol dos visitantes saiu antes do intervalo. Aos 36 minutos, Arda Güller apareceu dentro da área do Valencia para concluir, depois de boa jogada coletiva do Real Madrid em Mestalla.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou para a partida cadenciando mais o jogo, porém, aos 30 minutos, Kylian Mbappé apareceu para dar números finais ao duelo. O francês recebeu passe de Güller, fintou o goleiro do Valencia e rolou para o fundo das redes, decretando os três pontos.

O Valencia, que vive um péssimo começo do Campeonato Espanhol, ainda ficou com um a menos. Aos 34 minutos, Gayá foi expulso, mas os donos da casa conseguiram impedir que o Real Madrid conseguisse um placar ainda mais elástico neste sábado (7).

A vitória foi a oitava consecutiva do Real Madrid na temporada. O clube espanhol não perde desde o clássico contra o Atlético, que aconteceu pela LaLiga no dia 20 de setembro. Foram cinco vitórias pelo campeonato nacional e três pela Liga dos Campeões.

Agora, o Real Madrid só voltará aos gramados depois da Data Fifa. O adversário será o Celta de Vigo, no próximo dia 21, no Bernabéu. Pela Liga dos Campeões, os espanhóis vão entrar em campo contra o PSV, da Holanda, também em seus domínios, no próximo dia 24.

O Valencia, que está em penúltimo lugar, com apenas cinco pontos em 12 jogos, volta a campo na próxima terça-feira (10) contra o Tavernes, pela Copa do Rei. Depois da Data Fifa, a equipe irá enfrentar o Rayo Vallecano, fora de casa, no próximo dia 21.