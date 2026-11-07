Mbappé anotou um dos gols da vitória do RealDivulgação / Real Madrid
Real atropela o Valencia e coloca pressão no Barcelona no Espanhol
Sem a presença de Vini Jr, que está suspenso, equipe de José Mourinho obteve sua oitava vitória seguida na atual temporada
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Lando Norris faz a pole position no GP de Interlagos
Rafael Câmara partirá em 11º, enquanto Bortoleto larga em 19º lugar. Ambos ganharam posições devido a punições aplicadas a outros pilotos.
Novorizontino vira para cima do Fortaleza e garante acesso à Série A
Clube do interior de São Paulo conseguiu feito inédito e se tornou o primeiro clube da Série B a garantir vaga na elite em 2027
Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves revela por que perdeu espaço no clube
Hoje no Al Ahli, meia relembra mudança após troca de treinador em 2023 e admite que ainda era imaturo ao subir para os profissionais
Paquetá revela o que frustrou ida ao Manchester City
Meia do Flamengo estava perto de fechar com o clube inglês quando foi investigado pela federação por suposta manipulação de cartões
Ex-Botafogo anota golaço em derrota do Manchester City no Inglês
Equipe de Enzo Maresca voltou a tropeçar e agora vê o Arsenal com vantagem de seis pontos na liderança da Premier League
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