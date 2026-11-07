Bortoleto lamentou erro no treino classificatórioAFP

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Estadão Conteúdo
Um roteiro parecido com o de 2025 se desenhou para Gabriel Bortoleto em sua segunda participação em um Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Neste domingo, 8, o paulista novamente terá de partir do fundo do pelotão, da 19ª colocação. Ele se envolveu em uma acidente ao bater logo na primeira parte do classificatório.
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Com a pista molhada, Bortoleto não conseguiu controlar seu carro na saída da Curva da Junção, escapou da pista e danificou a asa traseira. Após a atividade, o piloto da Audi explicou o ocorrido.
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"Estava tentando dar uma distância para o Ollie porque eu estava chegando nele. Acabei travando a roda dianteira e não consegui parar o carro a tempo antes de tocar no muro. Não foi um toque forte, mas acabou deslocando a asa e não podíamos continuar daquele jeito. Eles tentaram trocar, mas não deu tempo", afirmou o paulista.
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Bortoleto fazia um bom fim de semana, lutando pelo top-10 nos treinos livres. A posição de seu companheiro de equipe - Nico Hülkenberg, quarto no grid - mostra o potencial que os carros da Audi possuíam.

"Primeiro quero ir para casa e descansar. Foi um dia muito longo, estava sendo incrível e vacilei na classificação. É questão de descansar a cabeça e a gente vê o plano para amanhã. Só quero fazer uma boa corrida de recuperação", disse Bortoleto

Em 2025, Bortoleto se envolveu em uma acidente violento em Interlagos na corrida sprint. O carro ficou destruído e não foi aprontado a tempo de o brasileiro participar do classificatório. Largando no fundo do pelotão, ele se acidentou com Lance Stroll, no "Bico de Pato", na primeira volta da corrida e abandonou.

Confira o grid de classificação para a largada

1º) Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min27s470

2º)Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min28s095

3º)Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), com 1min28s321

4º)Nico Hülkenberg (ALE/Audi), com 1min28s668

5º)Isack Hadjar (FRA/Red Bull), com 1min28s763

6º)Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min29s831

7º)George Russell (GBR/Mercedes), com 1min27s674*

8º)Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min30s311

9º)Alexander Albon (TAI/Williams), com 1min30s456

10º)Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min30s369

11º)Rafael Câmara (BRA/Haas), com 1min31s515

12º)Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls), com 1min31s687

13º)Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min28s289*

14º)Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), com 1min31s785

15º)Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min33s327

16º)Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min33s449

17º)Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min33s653

18º)Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), com 1min33s774

19º)Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), com 1min41s564

20º)Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min31s238*

21º)Sergio Pérez (MEX/Cadillac), com 1min34s509*

22º) Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min30s001*

*punidos com perda de posições por troca de componentes: Russell (5 posições), Leclerc (10 posições), Verstappen (30 posições), Pérez (30 posições) e Hamilton (65 posições).