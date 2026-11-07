Bortoleto lamentou erro no treino classificatórioAFP
"Primeiro quero ir para casa e descansar. Foi um dia muito longo, estava sendo incrível e vacilei na classificação. É questão de descansar a cabeça e a gente vê o plano para amanhã. Só quero fazer uma boa corrida de recuperação", disse Bortoleto
Em 2025, Bortoleto se envolveu em uma acidente violento em Interlagos na corrida sprint. O carro ficou destruído e não foi aprontado a tempo de o brasileiro participar do classificatório. Largando no fundo do pelotão, ele se acidentou com Lance Stroll, no "Bico de Pato", na primeira volta da corrida e abandonou.
Confira o grid de classificação para a largada
2º)Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min28s095
3º)Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), com 1min28s321
4º)Nico Hülkenberg (ALE/Audi), com 1min28s668
5º)Isack Hadjar (FRA/Red Bull), com 1min28s763
6º)Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min29s831
7º)George Russell (GBR/Mercedes), com 1min27s674*
8º)Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min30s311
9º)Alexander Albon (TAI/Williams), com 1min30s456
10º)Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min30s369
11º)Rafael Câmara (BRA/Haas), com 1min31s515
12º)Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls), com 1min31s687
13º)Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min28s289*
14º)Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), com 1min31s785
15º)Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min33s327
16º)Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min33s449
17º)Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min33s653
18º)Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), com 1min33s774
19º)Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), com 1min41s564
20º)Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min31s238*
21º)Sergio Pérez (MEX/Cadillac), com 1min34s509*
22º) Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min30s001*
*punidos com perda de posições por troca de componentes: Russell (5 posições), Leclerc (10 posições), Verstappen (30 posições), Pérez (30 posições) e Hamilton (65 posições).
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