Carlos Vinícius fez o gol da classificação do GrêmioLucas Uebel / Grêmio
Grêmio segura o Atlético-MG e garante vaga na final da Copa do Brasil
Na zona de rebaixamento, clube gaúcho vai precisar seguir na Série A para garantir a classificação para a Libertadores na próxima temporada
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Bortoleto mira corrida de recuperação após erro: 'Estava incrível'
Com a pista molhada, brasileiro não conseguiu controlar seu carro na saída da Curva da Junção, escapou da pista e danificou a asa traseira
Castillo mostra credenciais em golaço, e Flu projeta dias melhores
Atacante, de 27 anos, anotou seis gols pelo Tricolor em 31 partidas na temporada; argentino tem contrato até o fim de 2030
Real atropela o Valencia e coloca pressão no Barcelona no Espanhol
Sem a presença de Vini Jr, que está suspenso, equipe de José Mourinho obteve sua oitava vitória seguida na atual temporada
Lando Norris faz a pole position no GP de Interlagos
Rafael Câmara partirá em 11º, enquanto Bortoleto larga em 19º lugar. Ambos ganharam posições devido a punições aplicadas a outros pilotos.
Novorizontino vira para cima do Fortaleza e garante acesso à Série A
Clube do interior de São Paulo conseguiu feito inédito e se tornou o primeiro clube da Série B a garantir vaga na elite em 2027
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