Carlos Vinícius fez o gol da classificação do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Carlos Vinícius fez o gol da classificação do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 07/11/2026 20:13

Pela décima vez em sua história, o Grêmio está na final da Copa do Brasil. Vivendo situação difícil no Brasileiro, o Tricolor dos Pampas mostrou sua força copeira e garantiu a vaga depois de empatar por 1 a 1 contra o Atlético-MG, neste sábado (7), em Belo Horizonte.

Precisando de uma vitória por dois gols de diferença para levar a disputar para os pênaltis, o Galo abriu o placar aos 25 minutos. Renan Lodi acertou um belíssimo chute no ângulo e levantou os torcedores do clube mineiro em Belo Horizonte.

Porém, 12 minutos depois, o Grêmio empatou. O atacante Carlos Vinícius, que está negociando com o Vasco, desviou cruzamento pela esquerda, e venceu o goleiro Everson, deixando tudo igual em Belo Horizonte.

No segundo tempo, o Atlético-MG foi para cima e teve grandes chances para tentar vencer a partida. A melhor delas foi ao 26 minutos, novamente com Renan Lodi. Fred deu belo passe para o lateral-esquerdo, mas desta vez, ele acabou parando no goleiro Weverton.

Nos últimos minutos, o Galo fez uma grande pressão, mas o Grêmio conseguiu resistir e confirmou a classificação para a final da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2020, quando a equipe enfrentou o Palmeiras e foi derrotada.

Em mais uma final, o Grêmio irá tentar o sexto título. O clube gaúcho é o segundo maior vencedor da competição, ao lado do Flamengo. O Cruzeiro é a equipe mais vitoriosa, tentado conquistado a taça em cinco oportunidades.

A última vez que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil foi exatamente contra o Atlético-MG. Em 2016, sob o comando de Renato Gaúcho, o clube de Porto Alegre bateu o Galo e foi campeão. No ano seguinte, os gaúchos levaram a Libertadores pela terceira e última vez em sua história.

Fora da final da Copa do Brasil, o Atlético-MG ainda tem a Sul-Americana como esperança de chegar a Libertadores e conquistar um título neste ano. A decisão da competição irá ocorrer no próximo dia 21 na Colômbia.

Com a classificação, o Grêmio em tese garante uma vaga na Libertadores, dada aos finalistas da Copa do Brasil neste ano. Porém, o clube gaúcho precisa garantir sua presença na Série A no ano que vem para conseguir a classificação. Atualmente, o Tricolor dos Pampas está na 18ª colocação na tabela, na zona de rebaixamento, e tem 54% de risco de queda, de acordo com o matemático Tristão Garcia.

Na final, que irá acontecer no dia 6 de dezembro, em Brasília, o Grêmio irá enfrentar o vencedor do duelo entre Vasco e Palmeiras, que se enfrentam neste domingo (8), em São Januário, às 17h (de Brasília). O Alviverde joga por um empate para se classificar, os cariocas precisam vencer por dois gols de diferença. Vitória mínima cruz-maltina leva a decisão para as penalidades.