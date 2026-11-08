Renato Gaúcho ajustou o time - Lucas Uebel / Grêmio

Renato Gaúcho ajustou o timeLucas Uebel / Grêmio

Publicado 08/11/2026 09:00

empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no último sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o treinador defendeu as decisões tomadas ao longo da temporada e respondeu às críticas que recebeu nas últimas semanas. Renato Gaúcho não economizou na autoconfiança depois de colocar o Grêmio na final da Copa do Brasil. Após o, no último sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o treinador defendeu as decisões tomadas ao longo da temporada e respondeu às críticas que recebeu nas últimas semanas.

Questionado na entrevista coletiva se era “o cara” da classificação, Renato não hesitou.

"Sim, eu sou o cara. Eu falei na hora para eles, durante o vídeo, que a torcida do Atlético-MG é uma torcida forte. Eles vão acreditar, mas nós também vamos acreditar. Nós vamos respeitar o adversário, como a gente sempre respeitou. Todos sabiam que seria sofrido, mas nós soubemos sofrer. Sabíamos que isso iria acontecer, mas soubemos entrar no jogo, soubemos competir com o adversário. O importante é que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era irmos para a final", afirmou.

Resposta às críticas

O técnico aproveitou a coletiva para rebater quem questionou suas escolhas, em especial no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, quando o Grêmio foi derrotado. Renato lembrou que o elenco vinha de uma sequência pesada, com partidas a cada três dias em duas competições, e explicou que precisou administrar o grupo para chegar inteiro aos jogos decisivos.

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Segundo o treinador, cada partida tem exigido do time um esforço enorme, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Para ele, as decisões fazem parte da função, e o resultado em Belo Horizonte mostrou que o planejamento deu certo. Renato resumiu a postura dizendo que é “pago pra pensar”. Segundo o treinador, cada partida tem exigido do time um esforço enorme, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Para ele, as decisões fazem parte da função, e o resultado em Belo Horizonte mostrou que o planejamento deu certo. Renato resumiu a postura dizendo que é “pago pra pensar”.

“Nós conseguimos vitórias importantes no Brasileiro, só que nós estávamos a cada três dias em duas competições e tendo que matar sempre um leão a cada jogo, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Quando eu falei pra vocês que algumas pessoas me criticaram no jogo contra o Flamengo, eu sei o que eu faço, eu sou pago pra pensar. As pessoas têm que entender isso”, rebateu o treinador.

Décima final da Copa do Brasil



Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre, o Grêmio avançou com o placar agregado de 3 a 1. A equipe gaúcha vai disputar a décima final de Copa do Brasil da sua história.