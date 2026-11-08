Gabriel Bontempo, do Santos, atende torcedores em desembarque da seleçãoCahê Mota
Ainda neste domingo, a delegação deve receber o goleiro Bento, do Al-Nassr, e a dupla do Arsenal formada pelo zagueiro Gabriel Magalhães e pelo volante Bruno Guimarães. Os demais jogadores, que tiveram compromissos com seus clubes no fim de semana, chegam entre segunda e terça-feira, quando o grupo estará completo à disposição de Carlo Ancelotti.
Programação da Seleção
A delegação está hospedada no Hotel W Singapore, e os treinos serão realizados no Jalan Besar Stadium. O chefe da delegação brasileira nesta Data Fifa é Ednailson Rozenha, presidente da Federação Amazonense de Futebol.
Segunda-feira (9): chegada de parte dos jogadores e primeiro treino
Terça-feira (10): apresentação dos últimos convocados
Terça a sexta-feira: treinos no Jalan Besar Stadium
Sábado (14): Brasil x Japão, às 7h15 (de Brasília)
Terça-feira (17): Singapura x Brasil, às 7h (de Brasília)
As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
Últimos jogos do ano
O duelo com o Japão traz um peso especial. Na última vez em que as seleções se enfrentaram, em outubro de 2025, os japoneses viraram o jogo e venceram por 3 a 2, em Tóquio. Já a partida contra Singapura será o primeiro confronto da história entre as duas seleções principais.
Os convocados
Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)
Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid)
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