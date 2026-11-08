Gabriel Bontempo, do Santos, atende torcedores em desembarque da seleção - Cahê Mota

Gabriel Bontempo, do Santos, atende torcedores em desembarque da seleçãoCahê Mota

Publicado 08/11/2026 09:40

A Seleção Brasileira começou a se reunir em Singapura para a última Data Fifa de 2026. Os cinco convocados que atuam no futebol brasileiro foram os primeiros a se apresentar à delegação, na manhã deste domingo (8), pelo horário de Brasília: o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, os zagueiros Arthur Dias, do Athletico-PR, e Jonathan Jesus, do Cruzeiro, e os meio-campistas André Luiz, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos.



Ainda neste domingo, a delegação deve receber o goleiro Bento, do Al-Nassr, e a dupla do Arsenal formada pelo zagueiro Gabriel Magalhães e pelo volante Bruno Guimarães. Os demais jogadores, que tiveram compromissos com seus clubes no fim de semana, chegam entre segunda e terça-feira, quando o grupo estará completo à disposição de Carlo Ancelotti. começou a se reunir em Singapura para a última Data Fifa de 2026. Os cinco convocados que atuam no futebol brasileiro foram os primeiros a se apresentar à delegação, na manhã deste domingo (8), pelo horário de Brasília: o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, os zagueiros Arthur Dias, do Athletico-PR, e Jonathan Jesus, do Cruzeiro, e os meio-campistas André Luiz, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos.Ainda neste domingo, a delegação deve receber o goleiro Bento, do Al-Nassr, e a dupla do Arsenal formada pelo zagueiro Gabriel Magalhães e pelo volante Bruno Guimarães. Os demais jogadores, que tiveram compromissos com seus clubes no fim de semana, chegam entre segunda e terça-feira, quando o grupo estará completo à disposição de Carlo Ancelotti.

Programação da Seleção

A primeira atividade em Singapura está prevista para esta segunda-feira (9), com pelo menos 16 jogadores. A preparação segue ao longo da semana até sexta-feira, véspera da estreia diante do Japão.



A delegação está hospedada no Hotel W Singapore, e os treinos serão realizados no Jalan Besar Stadium. O chefe da delegação brasileira nesta Data Fifa é Ednailson Rozenha, presidente da Federação Amazonense de Futebol.



Segunda-feira (9): chegada de parte dos jogadores e primeiro treino

Terça-feira (10): apresentação dos últimos convocados

Terça a sexta-feira: treinos no Jalan Besar Stadium

Sábado (14): Brasil x Japão, às 7h15 (de Brasília)

Terça-feira (17): Singapura x Brasil, às 7h (de Brasília)



As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

Últimos jogos do ano

Os amistosos contra Japão e Singapura encerram o calendário da Seleção em 2026 e são as últimas oportunidades para Ancelotti observar jogadores no processo de renovação após a Copa do Mundo. Na Data Fifa anterior, o Brasil empatou com a Austrália por 1 a 1, venceu os australianos por 4 a 2 e goleou a Índia por 4 a 0.



O duelo com o Japão traz um peso especial. Na última vez em que as seleções se enfrentaram, em outubro de 2025, os japoneses viraram o jogo e venceram por 3 a 2, em Tóquio. Já a partida contra Singapura será o primeiro confronto da história entre as duas seleções principais.

Os convocados

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)



Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)



Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)



Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid)