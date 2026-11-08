Lewis Hamilton, piloto da Ferrari na Fórmula 1 - Clive Mason / AFP

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari na Fórmula 1Clive Mason / AFP

Publicado 08/11/2026 11:40

Lewis Hamilton vai largar do fundo do grid no GP de São Paulo, marcado para este domingo (8), às 14h (de Brasília), em Interlagos. O piloto da Ferrari acumulou nada menos que 75 posições de punição por trocas na unidade de potência. Mesmo assim, o heptacampeão não será o último na largada: ele sai em 20º, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e de Sergio Pérez, da Cadillac. vai largar do fundo do grid no GP de São Paulo, marcado para este domingo (8), às 14h (de Brasília), em Interlagos. O piloto da Ferrari acumulou nada menos que 75 posições de punição por trocas na unidade de potência. Mesmo assim, o heptacampeão não será o último na largada: ele sai em 20º, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, e de Sergio Pérez, da Cadillac.

Como a punição chegou a 75 posições

A Ferrari planejava inicialmente trocar apenas o motor à combustão do carro de Hamilton, o quinto da temporada, o que já renderia uma punição de 10 posições. No entanto, a unidade nova apresentou um problema durante o terceiro treino livre, e a equipe decidiu instalar um conjunto completo de componentes, incluindo o sexto motor do ano. A nova troca acrescentou mais 65 posições à punição, que chegou a 75.

Por que ele não larga em último

A explicação está no regulamento esportivo da FIA. Pela regra, os pilotos que acumulam mais de 15 posições de punição são colocados atrás de todos os demais, e a ordem entre eles respeita o resultado da classificação. Ou seja, a partir desse limite, tanto faz se a punição é de 30 ou de 75 posições.



No GP de São Paulo, três pilotos se enquadraram nessa situação. Hamilton terminou a classificação, disputada sob chuva no sábado, em 11º. Verstappen ficou em 16º, já que não participou do Q2, e Pérez foi o 21º. Por isso, a ordem no fundo do grid fica Hamilton, Verstappen e Pérez, mesmo com o britânico tendo a maior punição. Os dois rivais receberam 30 posições cada.

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As punições também mexeram com outros nomes. George Russell, da Mercedes, perdeu cinco posições e sai em sétimo. Charles Leclerc, companheiro de Hamilton na Ferrari, foi punido em dez e larga em 14º. Lando Norris, da McLaren, é o pole position, com o campeão Kimi Antonelli ao lado. As punições também mexeram com outros nomes. George Russell, da Mercedes, perdeu cinco posições e sai em sétimo. Charles Leclerc, companheiro de Hamilton na Ferrari, foi punido em dez e larga em 14º. Lando Norris, da McLaren, é o pole position, com o campeão Kimi Antonelli ao lado.

Corrida especial para Hamilton

Apesar do grid complicado, o domingo é especial para o britânico. Em Interlagos, Hamilton completa 400 Grandes Prêmios na Fórmula 1 e se torna apenas o segundo piloto da história a atingir a marca, atrás de Fernando Alonso, que chega ao 445º GP nesta etapa.



Para celebrar, Hamilton preparou um capacete verde e amarelo em homenagem ao Brasil. O desenho traz a inscrição “Melbourne 2007 – São Paulo 2026”, ligando a estreia na categoria, no GP da Austrália de 2007, à corrida deste domingo, além do número 400 em destaque na parte superior.

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A relação do piloto com o país é antiga. Fã declarado de Ayrton Senna, Hamilton repetiu o gesto do ídolo ao desfilar com a bandeira brasileira após vencer em Interlagos, em 2021, e recebeu o título de cidadão honorário do Brasil no ano seguinte. Desde então, costuma levar ao autódromo roupas e acessórios com referências ao país durante o fim de semana do GP. A relação do piloto com o país é antiga. Fã declarado de Ayrton Senna, Hamilton repetiu o gesto do ídolo ao desfilar com a bandeira brasileira após vencer em Interlagos, em 2021, e recebeu o título de cidadão honorário do Brasil no ano seguinte. Desde então, costuma levar ao autódromo roupas e acessórios com referências ao país durante o fim de semana do GP.

Brasileiros no grid

O público brasileiro também terá dois representantes na pista. Rafael Câmara, que faz sua estreia na F1 pela Haas, larga em 11º, mesmo após bater no Q2. Gabriel Bortoleto, da Audi, também sofreu um acidente na classificação e terminou em último, mas ganhou posições com as punições e sai em 19º, logo à frente de Hamilton.