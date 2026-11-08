Mural em homenagem a Ayrton Senna no Autódromo de InterlagosFoto: Marcos Antomil/Estadão
Mesmo com o título de pilotos já decidido, a corrida promete fortes emoções. A Mercedes pode sair de Interlagos com o Mundial de Construtores garantido, enquanto a briga pelo vice-campeonato segue aberta. Para o torcedor brasileiro, o domingo também é especial: pela primeira vez em uma década, o país terá dois pilotos no grid da etapa de casa, com Gabriel Bortoleto, da Audi, e o estreante Rafael Câmara, da Haas.
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O que está em jogo
A Mercedes lidera com 630 pontos, 126 a mais que a Ferrari, segunda colocada. Com quatro etapas restantes, incluindo a de São Paulo, a equipe alemã pode garantir o título já neste domingo. Para isso, precisa terminar o fim de semana somando pelo menos três pontos a mais que a escuderia italiana.
Atrás de Antonelli, a briga pelo segundo lugar entre os pilotos está embolada. Max Verstappen, da Red Bull, é o vice-líder, com 261 pontos, apenas dois à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari. George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, também seguem na disputa. Um detalhe deixa a corrida ainda mais interessante: Verstappen e Hamilton largam do fundo do grid, após punições por trocas de componentes no motor.
Como fica o grid
As punições mexeram bastante no grid. Russell perdeu cinco posições e sai em sétimo, enquanto Leclerc foi punido em dez e larga em 14º. Hamilton, com 75 posições de punição, sai em 20º, à frente de Verstappen e Sergio Pérez, da Cadillac, que completam a última fila.
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