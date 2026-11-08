Gabigol em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Gabigol em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 08/11/2026 11:59

O atacante Gabigol, de 30 anos, causou uma surpresa ao revelar quem é o seu maior ídolo no esporte. O artilheiro do Santos contou que prefere assistir Fórmula 1 ao esporte que o consagrou e escolheu Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da categoria, como maior referência.

"O meu maior ídolo é o Lewis Hamilton. Teve uma vez que eu ia encontrar ele, mas não deu certo. Eu sempre vi Fórmula 1 com meu pai. Eu gosto mais do que ver um jogo de futebol", contou em entrevista ao "GE".

A declaração pode surpreender, mas Gabigol já deixou claro que sua visão sobre o esporte vai além das quatro linhas. O atacante afirmou que sonha em atuar nos Estados Unidos e a questão cultural é um dos motivos.

"Às vezes meu empresário me liga falando que teve interesse dos Estados Unidos, da Turquia. Uma coisa é certa: em algum momento eu quero jogar nos Estados Unidos. Pelo país, pelo hip-hop, pelo jogo diferente, pela tranquilidade pra família. Talvez, quando eu tiver uns filhos, eles morarem lá", contou.

Neste ano, Gabigol entrou em campo em 48 partidas, anotou 25 gols e deu 10 assistências. O atacante balançou as redes em 15 oportunidades pelo Brasileiro. Pela primeira vez desde 2023, o camisa 9 está sendo titular de uma equipe em uma temporada inteira e novamente ele chegou a marca de mais de 20 gols por temporada.



Em 2024, pelo Flamengo, Gabigol viveu uma temporada ruim e acabou ficando no banco de reservas a maior parte do tempo. O mesmo aconteceu no ano passado, quando chegou ao Cruzeiro e assinou contrato até o fim de 2028. O camisa 9 está emprestado até o final do ano ao Peixe e tem futuro indefinido.



O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro e com isso se valorizou. O clube paulista deseja a sua permanência, mas vem agindo com cautela em relação aos movimentos do mercado.



Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.



"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.

Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.

