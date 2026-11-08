Gabigol em treino do SantosRaul Baretta / Santos
Gabigol surpreende sobre maior ídolo no esporte: ‘Não joga futebol’
Atacante, de 30 anos, está emprestado ao Santos até o fim do ano e tem futuro indefinido; camisa 9 tem contrato com o Cruzeiro até 2028
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Savarino obtém marca pelo Fluminense e embala para fechar ano em alta
Jogador, de 29 anos, oscilou em seu primeiro ano pelo Tricolor, mas conseguiu alcançar feito que teve por Atlético-MG e Botafogo
Hamilton larga em 20º mesmo com punição de 75 posições em Interlagos
Piloto da Ferrari, que completa 400 GPs neste domingo, trocou o motor duas vezes e sai em 20º no GP de São Paulo, à frente de Verstappen
Botafogo tem interesse em lateral de clube da Série A
Jogador, de 28 anos, tem contrato até o fim da temporada e tem boas chances de mudar de ares; Alvinegro avalia fazer oferta
Jorginho vê Vasco capaz de nova virada histórica sobre o Palmeiras
Campeão da Mercosul de 2000, ex-lateral relembra discurso de Eurico no intervalo e pede atenção à defesa no jogo em São Januário
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