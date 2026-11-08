José Mourinho em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Mourinho pede que Ancelotti use Endrick na Seleção: 'Ficarei feliz'
Brasileiro, de 20 anos, entrou em apenas sete jogos do clube espanhol na temporada e teve minutagem muito baixa sob o comando do português
Mercedes ganha título de Construtores no Brasil e iguala Williams
Esta foi a nona conquista da equipe alemã, que igualou a rival como terceira maior vencedora da história da F1, atrás de McLaren e Ferrari
Pedro Emanuel enfatiza 'orgulho' após queda do Vasco na Copa do Brasil
Cruz-Maltino foi eliminado para o Palmeiras nos pênaltis, em São Januário, neste domingo (8); técnico também explicou escolha dos batedores
Thiago Mendes minimiza nova eliminação do Vasco: 'Pênalti é loteria'
Volante converteu pênalti na disputa contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil; queda foi a segunda do time nesta fase em 2026
Puma valoriza luta, mas lamenta eliminação do Vasco: 'Ficamos tristes'
Uruguaio marcou gol da vitória no tempo normal e converteu pênalti na disputa da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras
Vasco cai para o Palmeiras nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil
Cruz-Maltino venceu por 2 a 1, com gols de Colidio e Puma; porém, nas penalidades, o Alviverde levou a melhor com brilho de Carlos Miguel
Jogadores do Fluminense fazem campanha por permanência de Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada; atleta poderá fazer mais quatro jogos no Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.