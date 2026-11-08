José Mourinho em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

José Mourinho em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 08/11/2026 12:43

Depois da vitória sobre o Valencia por 3 a 0 pelo Campeonato Espanhol, José Mourinho abordou novamente o atacante Endrick, de 20 anos. O português afirmou que deseja que Carlo Ancelotti use o brasileiro nos amistosos contra Japão, no próximo sábado (14) e contra Singapura, no próximo dia 17, na próxima Data Fifa.

"Minha visão é clara, quero que Endrick jogue Se Ancelotti o fizer jogar neste intervalo internacional, ficarei feliz", afirmou o técnico do Real Madrid.

A declaração do português causa uma inevitável comparação com a postura do Barcelona, que teve que Raphinha, atacante também convocado por Carlo Ancelotti, se machuque ao ser utilizado pela seleção brasileira. O próprio atleta falou sobre sua utilização pelo italiano.

"Se o Ancelotti quer contar comigo, ele sabe que tem que gerenciar meus minutos. Ele, como treinador, sabe que precisa distribuir o tempo de jogo. Ele sabe que seria complicado também para o Brasil, e sabe como administrar os minutos. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe que estou me recuperando de uma lesão. Estou bem, mas não 100%. Os torcedores do Barça não precisam se preocupar, pois estou me cuidando bem", disse na última quinta-feira (5) depois de ter sua renovação até junho de 2030 oficializada pelo clube espanhol.

A verdade é que José Mourinho tem utilizado Endrick muito pouco no Real Madrid. Ele entrou em apenas sete minutos na vitória sobre o Valencia. Até o momento, na temporada, foram somente sete jogos, com minutagem muito baixa. Apesar disso, o técnico descarta um empréstimo do brasileiro.

"Fico com raiva com quantos grandes jogadores tenho que não posso escalar em todos os jogos ou iniciar em todos os jogos. Sobre Endrick... É um desafio e tanto para um lateral que, depois de jogar uma hora contra um adversário de qualidade, tenha que enfrentar ele", disse o português.

A vitória sobre o Valencia foi a oitava consecutiva do Real Madrid na temporada. O clube espanhol não perde desde o clássico contra o Atlético, que aconteceu pela LaLiga no dia 20 de setembro. Foram cinco vitórias pelo campeonato nacional e três pela Liga dos Campeões.

Agora, o Real Madrid só voltará aos gramados depois da Data Fifa. O adversário será o Celta de Vigo, no próximo dia 21, no Bernabéu. Pela Liga dos Campeões, os espanhóis vão entrar em campo contra o PSV, da Holanda, também em seus domínios, no próximo dia 24.