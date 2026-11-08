Neuer sofreu lesão no BayernAFP
Neuer sofre lesão no tendão e só deve voltar a jogar em 2027
Goleiro, de 40 anos, sofreu uma ruptura parcial de tendão no pé direito em vitória do Bayern no último sábado (7) pelo Campeonato Alemão
Mercedes ganha título de Construtores no Brasil e iguala Williams
Esta foi a nona conquista da equipe alemã, que igualou a rival como terceira maior vencedora da história da F1, atrás de McLaren e Ferrari
Pedro Emanuel enfatiza 'orgulho' após queda do Vasco na Copa do Brasil
Cruz-Maltino foi eliminado para o Palmeiras nos pênaltis, em São Januário, neste domingo (8); técnico também explicou escolha dos batedores
Thiago Mendes minimiza nova eliminação do Vasco: 'Pênalti é loteria'
Volante converteu pênalti na disputa contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil; queda foi a segunda do time nesta fase em 2026
Puma valoriza luta, mas lamenta eliminação do Vasco: 'Ficamos tristes'
Uruguaio marcou gol da vitória no tempo normal e converteu pênalti na disputa da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras
Vasco cai para o Palmeiras nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil
Cruz-Maltino venceu por 2 a 1, com gols de Colidio e Puma; porém, nas penalidades, o Alviverde levou a melhor com brilho de Carlos Miguel
Jogadores do Fluminense fazem campanha por permanência de Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada; atleta poderá fazer mais quatro jogos no Brasileirão
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