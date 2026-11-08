Neuer sofreu lesão no Bayern - AFP

Neuer sofreu lesão no BayernAFP

Publicado 08/11/2026 14:50

O goleiro Manuel Neuer, de 40 anos, não deverá mais entrar em campo pelo Bayern neste ano. O alemão sofreu uma ruptura parcial de tendão no pé direito na vitória dos Bávaros por 2 a 1 sobre o Mainz, no último sábado (7), pelo Campeonato Alemão.

A possibilidade de uma lesão grave tinha sido dita pelo lateral-direito Joshua Kimmich, de 31 anos, logo depois da partida pela Bundesliga.

"Não parecia que ele conseguiria voltar a treinar depois de uma semana. O Manu nunca admite o quanto está sentindo dor e, quando ele sai de campo, infelizmente é provável que seja algo sério", afirmou.

O Bayern não divulgou um prazo para o retorno do experiente goleiro, que defendeu a seleção alemã. No entanto, o jornal Bild informou que o capitão da equipe deve ficar afastado dos gramados por aproximadamente dois meses.

O novo problema físico acontece em meio a questionamentos sobre o desempenho do experiente goleiro. Contra o Mainz, Neuer quase entregou o empate ao adversário após cometer um erro ainda no primeiro tempo. No mês passado, outra falha do alemão na partida contra o Augsburg permitiu que Robin Fellhauer marcasse o gol mais rápido da história da Bundesliga, aos oito segundos de jogo.

Antes do começo da atual temporada europeia, Neuer admitiu que esta poderia ser sua última como profissional. Ele tem contrato com o Bayern até junho de 2027.

"Não vou jogar toda a partida pensando que talvez seja a minha última. Independentemente de talvez ter atuado pela última vez em um ou outro estádio. Mas tudo indica que sim, que eu vou parar. Estou fazendo isso por mim mesmo porque sei que sou capaz de ajudar a equipe. Gosto muito de fazer parte desse time e estar ao lado da comissão técnica. Nossa equipe está em ótimo nível e sempre em condições de disputar títulos", disse.

Revelado pelo Schalke 04, ele chegou ao Bayern de Munique em 2011 e construiu uma história vencedora. Entre os 33 títulos que conquistou estão 13 Campeonatos Alemães e ainda duas edições da Liga dos Campeões, o principal torneio de clubes da Europa.

Na atual temporada, o Bayern lidera o Campeonato Alemão com 21 pontos conquistados em nove partidas. O próximo compromisso da equipe será contra o Koln, no dia 20 de novembro, em casa, depois da paralisação da Data Fifa.