Yuri Alberto em campo pelo Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Yuri Alberto em campo pelo CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 08/11/2026 14:16

O clima de tensão na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ganhou mais um capítulo. Segundo o jornalista Fábio Lázaro, do UOL, o Corinthians avalia procurar a CBF para responder às cobranças de Grêmio e Internacional, que nas últimas semanas levantaram suspeitas sobre uma suposta “operação” para favorecer o clube paulista nas rodadas finais.

A diretoria corintiana reúne lances em que entende ter sido prejudicada pela arbitragem e contesta as insinuações feitas pelos gaúchos. A ideia é acompanhar de perto as movimentações dos rivais e apresentar as próprias reclamações à entidade caso a pressão aumente.

Grêmio foi à CBF

O Grêmio foi o primeiro a se movimentar. Dirigentes do clube gaúcho estiveram com a CBF para discutir situações envolvendo o Corinthians e a escolha dos árbitros para os jogos do adversário.



O Tricolor também pediu proteção à arbitragem após uma publicação de Alexandre Domênico, o Alê, presidente da Gaviões da Fiel. Nas redes sociais, o dirigente da organizada afirmou que a torcida sabia onde os árbitros se hospedavam antes dos jogos do Corinthians. Em ofício enviado à CBF e ao STJD, assinado pelo vice-presidente de futebol Rafael Lima, o Grêmio sugeriu escolta policial para as equipes de arbitragem e até a possibilidade de o time paulista atuar com portões fechados.



A CBF reagiu à publicação e acionou o Ministério Público de São Paulo, pedindo investigação das declarações e reforço na segurança dos árbitros. Alê, por sua vez, negou que a fala tenha sido uma ameaça e disse que fez a postagem de cabeça quente, como torcedor, e não como representante da Gaviões.

Inter questionou: ‘A quem interessa?’

O Internacional também engrossou o coro. O Colorado reclamou de erros de arbitragem em três rodadas seguidas e encerrou uma nota oficial com uma pergunta provocativa: “A quem interessa?”.



As manifestações da dupla gaúcha deram força às insinuações de favorecimento ao Corinthians. Nas redes sociais, a expressão “Salvem o Corinthians” ganhou espaço entre torcedores rivais.

Briga contra a queda

Os três clubes vivem momentos delicados na reta final do Brasileirão. O Corinthians esteve dentro da zona de rebaixamento nas últimas rodadas e tenta se afastar da parte de baixo da tabela. O Grêmio também aparece entre os times com maior risco de queda, mesmo após garantir vaga na final da Copa do Brasil, enquanto o Internacional deixou o Z4 recentemente, depois da vitória sobre o Coritiba no Beira-Rio.



A disputa promete seguir quente nas rodadas finais, dentro e fora de campo.



