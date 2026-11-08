Enderson Moreira conseguiu mais um acessoJuan Rodrigues / Novorizontino
Ex-Flu e Botafogo exalta acesso do Novorizontino e pede valorização
Enderson Moreira destacou feito de clube de cidade de apenas 39 mil habitantes e bons trabalhos com pouco recurso no futebol brasileiro
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Liverpool supera o Crystal Palace e volta ao G-4 no Inglês
Titular da seleção brasileira na última Copa, Alisson foi um dos destaques da equipe da terra do Beatles neste domingo (8)
Fred segue invicto no Sub-20 do Fluminense e fica perto da final
Ídolo tricolor chega a 14 jogos sem derrota após empate com o Botafogo na ida da semifinal do Carioca e joga pelo empate em Xerém
Mourinho pede que Ancelotti use Endrick na Seleção: 'Ficarei feliz'
Brasileiro, de 20 anos, entrou em apenas sete jogos do clube espanhol na temporada e teve minutagem muito baixa sob o comando do português
Varela se declara ao Flamengo e exalta renovação: ‘Um presente’
Lateral uruguaio relembra começo difícil no clube, exalta a força da torcida e conta como viveu a invasão do ônibus antes da final em Lima
Parada dura: Jake Paul enfrenta Cedric Doumbe em duelo de Boxe na véspera de Natal
Influenciador retorna ao Boxe no dia 24 de dezembro, contra Cedric Doumbe, ex-campeão do Glory e destaque do MMA internacional
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