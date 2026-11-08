Enderson Moreira conseguiu mais um acesso - Juan Rodrigues / Novorizontino

Enderson Moreira conseguiu mais um acessoJuan Rodrigues / Novorizontino

Publicado 08/11/2026 13:49

Com passagem por Fluminense e Botafogo, Enderson Moreira voltou a fazer história comandando um clube da Série B. Ele dirigiu o Novorizontino, que conseguiu seu primeiro acesso, depois da vitória por 2 a 1 sobre Fortaleza, no último sábado (7). O comandante destacou o feito da equipe e citou o tamanho da cidade de Novo Horizonte para reforçar o tamanho da superação do grupo.

"Essa conquista é muito especial porque é de uma cidade do interior, com 39 mil habitantes. Muitas equipes que disputam a Série B têm estádios maiores do que a nossa população. Muitas vezes, nossa viagem começava depois de quatro horas de ônibus, tanto para ir quanto para voltar. Então, é claro que tem um sabor muito especial", disse.

Na opinião de Enderson, o acesso do Novorizontino prova que é possível que outros clubes de regiões menores consigam chegar na elite do futebol brasileiro.

"É sinal de muito orgulho ver o interior do estado, o interior do país, representado na elite do futebol brasileiro. É provar que, mesmo em uma cidade pequena, com algumas limitações, é possível fazer futebol de qualidade, vencer e acreditar em coisas muito grandes", afirmou.

Tricampeão da Série B, Enderson também cobrou mais oportunidades. O técnico afirmou que conseguiu bons resultados também trabalhando na elite do futebol brasileiro.

"As pessoas falam muito dessas conquistas na Série B, mas a gente tem histórico também de Série A. Nós somos tricampeões brasileiros, não é fácil, tem time gigante que não conseguiu ganhar. Não se ganha e não se conquista acesso de Série B se não tiver competência. Mas nós não somos só treinadores de Série B", desabafou.

Enderson Moreira destacou os bons trabalhos que realizou na carreira, mesmo trabalhando na maioria das vezes com poucos recursos.

"A gente é quase nada valorizado. Estamos sempre à mercê de modismo, de acharem que a gente não serve, não presta, não tem qualidade, o que precisamos é de boas oportunidades. Não é quando não tem dinheiro, quando não tem recurso, quando não tem nada. Precisamos de oportunidades quando tem recurso, quando tem dinheiro, quando tem projeto", concluiu o comandante do Novorizontino.

Agora, o Novorizontino joga a última rodada da Série B em busca do título. Um empate contra o Criciúma, no próximo sábado (14), em Santa Catarina, deverá ser suficiente para garantir a taça, porque o Juventude teria que derrotar o Botafogo, de Ribeirão Preto, em casa, e tirar 11 gols de saldo.