Liverpool obteve vitória importante no InglêsDivulgação / Liverpool
O noruguês Strand Larsen chegou a anotar para o Crystal Palace no início do confronto, mas o VAR analisou o lance e assinalou impedimento. Aos 40 minutos, o argentino Mac Allister aproveitou o cruzamento de Szoboszlai em cobrança de falta e cabeceou firme, no fundo das redes de Henderson.
Na segunda etapa, o time de vermelho não demorou para aumentar o placar e chegou ao segundo gol. Barcola saiu em velocidade no lado direito e cruzou rasteiro para a grande área. O alemão Florian Wirtz pegou de primeira e acertou o canto direito do goleiro, que nem chegou a pular.
O centroavante Alexander Isak anotou o último gol do Liverpool na partida. O camisa 9 recebeu dentro da área, deu um belo corte no zagueiro, e bateu no canto de Henderson. Ele chegou ao 8º gol na temporada e tem o dobro de redes balançadas da temporada passada.
Nos acréscimos da partida, o árbitro assinalou pênalti contra o Liverpool, em lance envolvendo o lateral Kerkez. Na cobrança, o inglês Eddie Nketiah bateu forte e não deu chances ao goleiro brasileiro.
Mesmo com o gol sofrido no final do embate, o goleiro Alisson foi um dos destaques da equipe. Ele chegou a fazer boas intervenções e impediu uma possível reação do Crystal Palace no início do segundo tempo. Em um dos lances, o brasileiro foi corajoso para abafar o atacante Yéremy Pino dentro da área.
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