Jesús de Miguel era atacante espanhol de 30 anos - Reprodução / CD Tenerife

Jesús de Miguel era atacante espanhol de 30 anosReprodução / CD Tenerife

Publicado 08/11/2026 15:20

Após a morte de Jesús de Miguel , na última terça-feira (3), devido a choque com goleiro adversário durante jogo da segunda divisão da Espanha, o Tenerife se prontificou a ajudar sua família. O clube, que ele defendia desde julho de 2025, se dispôs a dar auxílio financeiro à filha do jogador, de apenas um ano e quatro meses, até que ela complete 18 anos.

"Nosso plano é apoiar a menina e garantir que toda a família Tenerife a apoie. Este é um compromisso que assumimos por iniciativa do nosso acionista majoritário, Rayco Garcia, e que todos apoiamos integralmente. É um compromisso que o Tenerife, enquanto clube, assume para com a família e para com a sua filha, Carla", confirmou Antônio Manuel Porro Granados, CEO do clube, ao jornal "The Athletic".



De acordo com o portal estadunidense, a família de Jesús de Miguel receberá pelo menos 360 mil euros de indenização pelo falecimento do atacante, pois o acidente ocorreu enquanto ele exercia a profissão. Porém, o dirigente reforçou que o clube pretende ajudar os parentes além das obrigações judiciais. Ele também relatou que o próprio Tenerife tem recebido suporte de outros clubes.

Como o atacante faleceu?

O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, faleceu na última terça-feira (3), horas após choque sofrido em dividida com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, nos últimos minutos de partida pela segunda divisão da Espanha. Ele se preparava para dominar bola no meio de campo quando Owono saiu para tentar afastar, o atropelando, em imagem que silenciou o Estádio Heliodoro Rodríguez López.

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Segundo a imprensa espanhola, o atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória após o choque, e conseguiu ser reanimado. Com isso, o árbitro suspendeu a partida e Jesús de Miguel foi levado ao hospital, onde ficou internado. Primeiro momento, um boletim médico informou que ele se encontrava "estável dentro da gravidade", mas um segundo comunicado afirmou que ele havia "piorado neurologicamente".



Já de manhã, o Tenerife anunciou a morte "com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade" em comunicado oficial. "Não há palavras de consolo; absolutamente nada pode atenuar esta tristeza avassaladora. Manifestamos nossa solidariedade à família enlutada, aos seus entes queridos e a todos em Tenerife que hoje lamentam esta cruel perda", completou.



Quem foi Jesús de Miguel?

Nascido em Madri, Jesús de Miguel fez base no Real Madrid e também passou pelo Leganés. Ao longo da carreira, defendeu Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca e Castellón, antes de chegar ao Tenerife. O atacante era conhecido por ser "especialista" em subidas de divisão na Espanha, o que o levou a ser contratado pela equipe na qual encerrou sua trajetória.