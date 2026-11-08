Carro da Mercedes na temporada atual da Fórmula 1 - Divulgação / Mercedes

Carro da Mercedes na temporada atual da Fórmula 1Divulgação / Mercedes

Publicado 08/11/2026 21:40

Depois de quatro anos, a Mercedes volta a dominar a Fórmula 1 com mais um título do Mundial de Construtores. A confirmação veio após o GP de São Paulo, em Interlagos, neste domingo (8).

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A Mercedes, já campeã entre os pilotos com Kimi Antonelli, entrou na pista precisando fazer apenas três pontos a mais do que a Ferrari, única equipe que podia desbancar os alemães pelo título com quatro rodadas para o fim do campeonato.



Com Russell em 4º e o 5º lugar de Antonelli na corrida deste domingo, a Mercedes somou 22 pontos e chegou a 652 no ano. A Ferrari ficou com oito pontos após Leclerc chegar em 7º e Hamilton em 9º, chegando a 512 com três etapas (Las Vegas, Catar e Abu Dabi) restando para o fim do campeonato. A Mercedes, já campeã entre os pilotos com Kimi Antonelli, entrou na pista precisando fazer apenas três pontos a mais do que a Ferrari, única equipe que podia desbancar os alemães pelo título com quatro rodadas para o fim do campeonato.Com Russell em 4º e o 5º lugar de Antonelli na corrida deste domingo, a Mercedes somou 22 pontos e chegou a 652 no ano. A Ferrari ficou com oito pontos após Leclerc chegar em 7º e Hamilton em 9º, chegando a 512 com três etapas (Las Vegas, Catar e Abu Dabi) restando para o fim do campeonato.

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Esse é o nono título de Construtores da Mercedes, igualando a Williams como terceira maior vencedora da história da Fórmula 1, atrás apenas de McLaren (10) e Ferrari (16).



A Mercedes voltou para a Fórmula 1 em 2010 e em 16 anos ganhou 9 títulos. Esse é o nono título de Construtores da Mercedes, igualando a Williams como terceira maior vencedora da história da Fórmula 1, atrás apenas de McLaren (10) e Ferrari (16).A Mercedes voltou para a Fórmula 1 em 2010 e em 16 anos ganhou 9 títulos.

Como foi a corrida em Interlagos?

O britânico Lando Norris, da McLaren, ganhou o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Em prova com a chuva como protagonista, quem deu show foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que saiu da 20ª posição na largada para terminar a prova na segunda colocação. O francês Isack Hadjar, da Red Bull, completou o pódio.

Os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas, fizeram uma corrida discreta, permanecendo toda a prova nas últimas colocações. Antonelli pulou para a ponta na largada e deixou Norris para trás. Os brasileiros não largaram bem e perderam posições, ficando distantes da zona de pontuação. Já Verstappen e Hamilton fizeram primeiras voltas de tirar o fôlego e escalaram o grid depois de largarem do fundo do pelotão.



Câmara, que havia largado em 11º, caiu para o 21º lugar depois de 14 voltas, sendo ultrapassado por Bortoleto e pelo pior carro do grid, pilotado por Pérez. Câmara teve problemas de adaptação ao pneu de pista seca. O pernambucano não conseguiu frear no fim da reta dos boxes e rodou na entrada do S do Senna.

Antonelli cometeu o mesmo erro quando era perseguido Norris. A falha lhe custou a liderança e pouco depois o segundo lugar, assumido por Hadjar. A disputa pelo primeiro lugar não foi afetada pela chuva, e Norris conduziu sua McLaren à sua segunda vitória consecutiva em Interlagos, sendo o primeiro a ver a bandeira quadriculada exibida pelo jogador Neymar.

