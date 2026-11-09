Depois de se apresentarem, Vini Jr e Endrick participaram do primeiro treino da Seleção em Singapura, nesta segunda-feira (9). Ainda com grupo incompleto, Carlo Ancelotti só mandou 12 jogadores ao gramado no Jalan Besar Stadium.
Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Jair e Wesley, que atuaram por seus respectivos clubes no último fim de semana, foram poupados e fizeram atividades na academia. O resto trabalhou em campo reduzido e, na sequência, focou nas finalizações.
Bento, Lucas Perri, Pedro Morisco e Phillipe Gabriel (sub-20), Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis, André Luiz, Gabriel Bontempo, Allan, Endrick e Vini Jr foram os que participaram do treinamento. A delegação estará completa até esta terça-feira (10).
O primeiro compromisso do Brasil em novembro será contra o Japão, no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Amarelinha terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.
Esta é a segunda Data Fifa da Seleção depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.
Na ocasião, o Brasil empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.
. Goleiros - Bento (Al-Nassr) - Lucas Perri (Torino) - Pedro Morisco (Coritiba)
. Defensores - Arthur Dias (Athletico-PR) - Carlos Augusto (Inter de Milão) - Douglas Santos (Zenit) - Gabriel Magalhães (Arsenal) - Jair Cunha (Nottingham Forest) - Jonathan Jesus (Cruzeiro) - Vanderson (Monaco) - Vitor Reis (Manchester City) - Wesley (Roma)
. Meio-campistas - André Luiz (Corinthians) - Andrey Santos (Manchester United) - Bruno Guimarães (Arsenal) - Gabriel Bontempo (Santos) - João Gomes (Aston Villa) - Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
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