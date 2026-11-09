Vini Jr em ação durante treino do Brasil, em Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/11/2026 08:28

Depois de se apresentarem, Vini Jr e Endrick participaram do primeiro treino da Seleção em Singapura, nesta segunda-feira (9). Ainda com grupo incompleto, Carlo Ancelotti só mandou 12 jogadores ao gramado no Jalan Besar Stadium.

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Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Jair e Wesley, que atuaram por seus respectivos clubes no último fim de semana, foram poupados e fizeram atividades na academia. O resto trabalhou em campo reduzido e, na sequência, focou nas finalizações. Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Jair e Wesley, que atuaram por seus respectivos clubes no último fim de semana, foram poupados e fizeram atividades na academia. O resto trabalhou em campo reduzido e, na sequência, focou nas finalizações.

Bento, Lucas Perri, Pedro Morisco e Phillipe Gabriel (sub-20), Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis, André Luiz, Gabriel Bontempo, Allan, Endrick e Vini Jr foram os que participaram do treinamento. A delegação estará completa até esta terça-feira (10).

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Foco nos amistosos com Japão e Singapura

O primeiro compromisso do Brasil em novembro será contra o Japão, no próximo sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Amarelinha terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

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Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa da Seleção depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.

Na ocasião, o Brasil empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.

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A lista de convocados de Carlo Ancelotti

. Goleiros

- Bento (Al-Nassr)

- Lucas Perri (Torino)

- Pedro Morisco (Coritiba)



. Defensores

- Arthur Dias (Athletico-PR)

- Carlos Augusto (Inter de Milão)

- Douglas Santos (Zenit)

- Gabriel Magalhães (Arsenal)

- Jair Cunha (Nottingham Forest)

- Jonathan Jesus (Cruzeiro)

- Vanderson (Monaco)

- Vitor Reis (Manchester City)

- Wesley (Roma)



. Meio-campistas

- André Luiz (Corinthians)

- Andrey Santos (Manchester United)

- Bruno Guimarães (Arsenal)

- Gabriel Bontempo (Santos)

- João Gomes (Aston Villa)

- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)



. Atacantes

- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)

- Allan (Manchester City)

- Endrick (Real Madrid)

- Estêvão (Chelsea)

- Raphinha (Barcelona)

- Rayan (Bournemouth)

- Vini Jr (Real Madrid)