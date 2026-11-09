Vozinha comemora título do Campeonato Chileno pelo Colo-ColoDivulgação / Colo-Colo
“Vim aqui para isso, para ganhar o título. Graças a Deus conseguimos. Estou muito feliz. Quero agradecer a todos os meus companheiros, a todos os diretores, à comissão técnica e a todos os trabalhadores do Colo-Colo, que me receberam muito bem desde o primeiro dia”, disse o arqueiro, em entrevista à ‘TNT Sports Chile’.
Ele tem contrato com o clube até dezembro e não garantiu que ficará para disputar a Libertadores de 2027. “Depois falamos do futuro”, despistou.
Vozinha assinou vínculo com o Colo-Colo no começo de agosto. De lá para cá, entrou em campo seis vezes, todas como titular. “Penso que o trabalho de todos prevaleceu. Eu cheguei faltando poucos jogos. Também falhei em alguns momentos, errei, mas faz parte do futebol. Agora é só comemorar. É o culminar de tudo que fiz durante toda a minha vida, estou muito feliz”, avaliou.
O sucesso de Vozinha em 2026
O arqueiro, porém, chegou a se mostrar incomodado com a fama em certo momento. Ele se tornou o goleiro mais seguido do planeta nas redes sociais, mas reclamou recentemente dos impactos negativos da popularidade em sua vida, principalmente pela falta de privacidade.
“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida”, contou, em entrevista ao jornal inglês ‘The Observer’.
Bola de Ouro de 2026
1. Unai Simón (Espanha, Athletic Bilbao)
2. David Raya (Espanha, Arsenal)
3. Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
4. Matvey Safonov (Rússia, Paris Saint-Germain)
5. Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa / Chelsea)
6. Vozinha (Cabo Verde, Chaves / Colo-Colo)
7. Joan García (Espanha, Barcelona)
8. Yassine Bounou (Marrocos, Al-Hilal)
9. Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)
10. Gregor Kobel (Suíça, Borussia Dortmund)
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