Vozinha comemora título do Campeonato Chileno pelo Colo-Colo - Divulgação / Colo-Colo

Vozinha comemora título do Campeonato Chileno pelo Colo-ColoDivulgação / Colo-Colo

Publicado 09/11/2026 12:31 | Atualizado 09/11/2026 12:31

Sensação da Copa do Mundo de 2026 , Vozinha conquistou no último domingo (8) o seu primeiro título pelo Colo-Colo. Aos 40 anos, o goleiro cabo-verdiano comemorou o troféu do Campeonato Chileno depois da vitória por 2 a 1 sobre o Ñublense, fora de casa.

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“Vim aqui para isso, para ganhar o título. Graças a Deus conseguimos. Estou muito feliz. Quero agradecer a todos os meus companheiros, a todos os diretores, à comissão técnica e a todos os trabalhadores do Colo-Colo, que me receberam muito bem desde o primeiro dia”, disse o arqueiro, em entrevista à ‘TNT Sports Chile’.



Ele tem contrato com o clube até dezembro e não garantiu que ficará para disputar a Libertadores de 2027. “Depois falamos do futuro”, despistou.



Vozinha assinou vínculo com o Colo-Colo no começo de agosto. De lá para cá, entrou em campo seis vezes, todas como titular. “Penso que o trabalho de todos prevaleceu. Eu cheguei faltando poucos jogos. Também falhei em alguns momentos, errei, mas faz parte do futebol. Agora é só comemorar. É o culminar de tudo que fiz durante toda a minha vida, estou muito feliz”, avaliou. “Vim aqui para isso, para ganhar o título. Graças a Deus conseguimos. Estou muito feliz. Quero agradecer a todos os meus companheiros, a todos os diretores, à comissão técnica e a todos os trabalhadores do Colo-Colo, que me receberam muito bem desde o primeiro dia”, disse o arqueiro, em entrevista à ‘TNT Sports Chile’.Ele tem contrato com o clube até dezembro e não garantiu que ficará para disputar a Libertadores de 2027. “Depois falamos do futuro”, despistou.Vozinha assinou vínculo com o Colo-Colo no começo de agosto. De lá para cá, entrou em campo seis vezes, todas como titular. “Penso que o trabalho de todos prevaleceu. Eu cheguei faltando poucos jogos. Também falhei em alguns momentos, errei, mas faz parte do futebol. Agora é só comemorar. É o culminar de tudo que fiz durante toda a minha vida, estou muito feliz”, avaliou.

O sucesso de Vozinha em 2026

Vozinha caiu nas graças dos torcedores após protagonizar boas atuações na campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. O goleiro ganhou destaque principalmente pelo desempenho diante de Espanha e Argentina. Os cabo-verdianos foram eliminados justamente pela Albiceleste, na segunda fase. Na ocasião, perderam por 3 a 2, na prorrogação.



O arqueiro, porém, chegou a se mostrar incomodado com a fama em certo momento. Ele se tornou o goleiro mais seguido do planeta nas redes sociais, mas reclamou recentemente dos impactos negativos da popularidade em sua vida, principalmente pela falta de privacidade.



“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida”, contou, em entrevista ao jornal inglês ‘The Observer’.

Bola de Ouro de 2026



Vozinha esteve na briga para levar o prêmio de melhor goleiro do mundo na Bola de Ouro de 2026. No entanto, ficou em sexto lugar. Quem ganhou foi Unai Simón, do Athletic Bilbao, da Espanha.



1. Unai Simón (Espanha, Athletic Bilbao)

2. David Raya (Espanha, Arsenal)

3. Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)

4. Matvey Safonov (Rússia, Paris Saint-Germain)

5. Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa / Chelsea)

6. Vozinha (Cabo Verde, Chaves / Colo-Colo)

7. Joan García (Espanha, Barcelona)

8. Yassine Bounou (Marrocos, Al-Hilal)

9. Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)

10. Gregor Kobel (Suíça, Borussia Dortmund)