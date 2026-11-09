Troféu da Copa do Brasil de 2026 será erguido por Palmeiras de Abel Ferreira ou Grêmio de Renato Gaúcho - Lucas Figueiredo/CBF

Troféu da Copa do Brasil de 2026 será erguido por Palmeiras de Abel Ferreira ou Grêmio de Renato GaúchoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/11/2026 11:51

A decisão da Copa do Brasil coloca frente à frente dois dos treinadores mais importantes do futebol brasileiro. Em Palmeiras x Grêmio, que decidem o troféu nos dia 6 de dezembro, em Brasília, Renato Gaúcho vai lutar contra um retrospecto negativo de derrotas nas duas finais disputadas contra Abel Ferreira.

O treinador português do Palmeiras levou a melhor na final da Copa do Brasil de 2020, que terminou com título dos paulistas justamente sobre o Grêmio. E na Conmebol Libertadores de 2021, quando o Flamengo perdeu a partida decisiva em Montevidéu.

Na Copa do Brasil de 2020, o Palmeiras superou o Grêmio em dois jogos ao vencer na ida, em Porto Alegre, por 1 a 0, e na volta, no Nubank Parque, por 2 a 0.

Já a final da Libertadores ocorreu em jogo único, mesmo cenário que os dois treinadores vão encarar neste ano. No Uruguai, Abel Ferreira contou com gol de Deyverson na prorrogação para guiar o Palmeiras ao título: vitória por 2 a 1, no Estádio Centenário.

Ao se ampliar o retrospecto para partidas além de finais, Abel Ferreira possui vantagem confortável sobre Renato Gaúcho. Em dez jogos são seis vitórias e dois empates para o comandante palmeirense, enquanto o atual treinador gremista venceu apenas duas vezes.

O Palmeiras busca no dia 6 o pentacampeonato da Copa do Brasil. O Grêmio, por outro lado, tentará o hexacampeonato para se igualar ao Cruzeiro como equipe mais vitoriosa na competição.

Os comandados de Abel Ferreira ainda disputam outros dois títulos nesta temporada. No Brasileirão, dependem de vitória sobre o Flamengo e mais um tropeço do rival. Já na Libertadores, fazem a grande final contra o Estudiantes, em 28 de novembro.

Por outro lado, o time de Renato Gaúcho corre sério risco de rebaixamento no campeonato nacional. Tem mais quatro rodadas para deixar o Z-4 para não chegar à decisão da Copa do Brasil com a queda sacramentada.

O retrospecto entre Abel Ferreira e Renato Gaúcho

- 15/01/2021: Palmeiras 1 x 1 Grêmio (Brasileirão 2020)

- 28/02/2021: Grêmio 0 x 1 Palmeiras (final da Copa do Brasil 2020)

- 07/03/2021: Palmeiras 2 x 0 Grêmio (final da Copa do Brasil 2020)

- 12/09/2021: Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileirão 2021)

- 27/11/2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (final da Libertadores 2021)

- 10/05/2023: Palmeiras 4 x 1 Grêmio (Brasileirão 2023)

- 21/09/2023: Grêmio 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2023)

- 04/07/2024: Grêmio 2 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2024)

- 08/11/2024: Palmeiras 1 x 0 Grêmio (Brasileirão 2024)

- 23/07/2025: Fluminense 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2025)