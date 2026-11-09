Troféu da Copa do Brasil de 2026 será erguido por Palmeiras de Abel Ferreira ou Grêmio de Renato GaúchoLucas Figueiredo/CBF
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