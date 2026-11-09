Carlos Miguel, do Palmeiras, defendeu os pênaltis de Lescano e Andrés Gómez na disputaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Ao contrário de fala de Abel, Palmeiras teria convocado para a Seleção
Rodrigo Caetano garante que decisão da CBF sobre lista de Carlo Ancelotti foi a favor tanto do Flamengo quanto do clube paulista
O que disse Abel Ferreira
Danilo evolui em recuperação e treina com proteção no Flamengo
Zagueiro passou por cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula, sofridas após choque com o goleiro Fábio na vitória sobre Fluminense
Surfe brasileiro busca vaga extra para Olímpiada de Los Angeles 2028
Brasil disputa o ISA Games com seis representantes e tem como objetivo repetir o feito do ciclo olímpico anterior em Paris
Romarinho é eleito presidente do America e substituirá o pai em 2027
Após anunciar a aposentadoria do futebol aos 33 anos, filho de Romário assumirá o comando do clube a partir do dia 4 de janeiro
Vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane fica fora de time ideal de 2026
Craque inglês foi apenas o quinto atacante mais votado em premiação que conta apenas com a escolha dos próprios jogadores
Clássico entre Fluminense e Vasco pelo Sub-16 termina em confusão
Moleques de Xerém venceram por 3 a 2, mas os Crias da Colina avançaram à final do Torneio Guilherme Embry por causa do resultado da ida
Ídolo do Fortaleza, Vojvoda recusa voltar para reta final da Série B
Argentino não quis contrato curto para os três jogos finais e busca projeto para 2027; auxiliar Reinan Santos assume interinamente
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