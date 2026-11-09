Carlos Miguel, do Palmeiras, defendeu os pênaltis de Lescano e Andrés Gómez na disputa - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Carlos Miguel, do Palmeiras, defendeu os pênaltis de Lescano e Andrés Gómez na disputaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/11/2026 13:00

decisão de não convocar jogadores dos dois clubes para a seleção brasileira. A versão do português, entretanto, foi desmentida pelo coordenador executivo de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, ao confirmar que o clube paulista teria um jogador na lista de Carlo Ancelotti. Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira reclamou da CBF na semana passada ao insinuar que houve benefício ao Flamengo pela. A versão do português, entretanto, foi desmentida pelo coordenador executivo de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, ao confirmar que o clube paulista teria um jogador na lista de Carlo Ancelotti.

O nome é de Carlo Miguel, que seria observado pelo italiano e agora terá de esperar até a Data Fifa de março, como informou a ESPN. Isso porque a entidade decidiu que nenhum jogador dos dois candidatos ao título do Brasileirão seria chamado para não haver desfalques na próxima rodada. Com isso, Samuel Lino também ficou fora, pelo lado do Flamengo.



"Nós tínhamos, sim, mantendo o critério de ter até um atleta por clube brasileiro, um representante do Palmeiras e também um do Flamengo", afirmou Rodrigo Caetano ao site 'Ge'.



"Como tomamos essa decisão em conjunto com a instituição (CBF), de preservarmos essas duas equipes, ele foram retirados. Com o objetivo de proteger também um produto da CBF, optamos por essa decisão, que foi reiterada exclusivamente para essa Data Fifa".



Além de Carlos Miguel, o Palmeiras também tinha Marlon Freitas na pré-lista de Carlos Ancelotti. Já o Flamengo contava com Lino, Emerson Royal, Lucas Paquetá e Pedro.



O que disse Abel Ferreira



A principal reclamação do técnico português é que o Palmeiras tem muitos jogadores convocados para outras seleções e o Flamengo seria beneficiado porque nomes que iriam jogar pelo Brasil não foram chamados. Foram seis nesta Data Fifa: Giay e Flaco López, pela Argentina, Piquerez, pelo Uruguai, Jhon Arias, pela Colômbia, e Gustavo Gómez e Mauricio, pelo Paraguai. Emiliano Martínez (Uruguai), porém, ficou fora da lista de seu país.



"Pergunto se parece justo uma equipe que está a lutar pelo Brasileirão haver seleções que dispensam jogadores e outras que os levam para o outro lado do mundo. Sendo que o Palmeiras paga os salários e estamos em um período que precisamos muito deles", questionou Abel Ferreira.



"O Brasileirão é um campeonato especial e há muitos fatores que determinam a sequência. Um deles é esse. O Brasil decide não convocar três ou quatro jogadores do Flamengo, porque do Palmeiras não foi nenhum".



A questão é que o Flamengo também tem cinco estrangeiros com as suas seleções. Sem Carrascal ficou fora da lista da Colômbia, Arrascaeta, Varela e Nico de La Cruz foram chamados pelo Uruguai, assim como Gonzalo Plata e Valencia pelo Equador.







