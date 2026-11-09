Alisson é goleiro do Liverpool desde julho de 2018 - Glyn Kirk/ AFP

Alisson é goleiro do Liverpool desde julho de 2018Glyn Kirk/ AFP

Publicado 09/11/2026 13:31

contrato válido até o fim da atual temporada europeia, apesar de a A possibilidade de defender novamente um clube brasileiro não está nos planos de Alisson Becker neste momento. O goleiro confirmou que pretende seguir no Liverpool e quer renovar o, apesar de a imprensa inglesa apontá-lo como alvo do Flamengo

Já aconteceu um contato inicial entre as partes, mas Alisson ainda não se reuniu pessoalmente com os dirigentes para discutir os termos de uma possível renovação. Por enquanto, as conversas são entre seu empresário e a diretoria.

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, recentemente demonstrou o desejo de que Alisson "continue por mais tempo".



"Quero ficar. Estou focado em jogar todas as partidas, mas, na minha cabeça, estou feliz em ficar. Isso depende de muitos aspectos e situações diferentes. Mas a minha vontade é ficar. Estou feliz aqui e a minha família está feliz", disse o jogador de 34 anos, após a vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, no domingo (8),pela Premier League.

Os objetivos de Alisson

Fora da Seleção neste início de novo ciclo, Alisson ainda acredita que não é o momento de voltar ao Brasil nem de se despedir do clube onde está desde 2018.



“Ainda tenho muita vontade de conquistar títulos e de apresentar boas atuações. Quero continuar jogando em alto nível pelo maior tempo possível. É assim que penso”, explicou.



Essa busca por mais títulos, inclusive, está mais difícil nesta temporada. A avaliação do goleiro é de que o time precisa evoluir para ter chances de levantar algum troféu no que pode ser sua despedida.



“A nossa realidade é que não estamos tendo o desempenho que poderíamos ter. Isso não significa que não estejamos jogando bem. Estamos jogando bem em muitos jogos, mas ainda não temos consistência”, avaliou.



Ídolo e peça importante do Liverpool



Alisson chegou em julho de 2018, contratado junto à Roma. São 347 partidas e nove títulos, com participação decisiva em um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube inglês.



Eleito o melhor goleiro do mundo em 2019, ele conquistou duas edições da Premier League (2019–20 e 2024–25), uma Liga dos Campeões (2018–19), o Mundial de Clubes (2019). Também tem no currículo uma Copa da Inglaterra (2021-22), duas Copas da Liga Inglesa (2021–22 e 2023–24), uma Supercopa da Uefa (2019) e uma Supercopa da Inglaterra (2022).