O momento da discussão entre Gustavo Gómez e o PM, em São Januário - Reprodução / GE TV

O momento da discussão entre Gustavo Gómez e o PM, em São JanuárioReprodução / GE TV

Publicado 09/11/2026 14:35

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez foi um dos grandes protagonistas da classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil em cima do Vasco, no domingo (8), em São Januário. Porém, não foi só sua atuação dentro das quatro linhas que chamou a atenção, mas também uma discussão que o zagueiro protagonizou com um policial militar, na saída para o intervalo e na volta para o segundo tempo.

A primeira confusão entre o paraguaio e o militar aconteceu logo após o fim da primeira etapa. No momento em que o juiz apitou, alguns atletas do Palmeiras foram para cima de Bráulio Machado para, ao que tudo indica, cobrar o juiz por um cartão vermelho que não havia sido aplicado a Gabriel Pereira, do Vasco, por uma "solada" em Jhon Arias.

Contudo, o árbitro já esperava que iriam haver reclamações e pediu para o policiamento presente fazer a contenção e impedir os jogadores do Alviverde de se aproximarem, para evitar problemas. Mesmo assim, Jhon Arias foi para cima e recebeu um cartão amarelo. Gustavo Gómez também foi, mas começou a discutir com um dos membros da Polícia Militar que realizavam o cerco.

Nas gravações, não é possível compreender o que foi comentado por Gómez, apenas a resposta do policial militar, que disse: "Ele (Gómez) falou Comando Vermelho (...) isso é apologia ao crime, tá maluco?", de forma direcionada ao companheiro de equipe do capitão, Bruno Fuchs, que estava separando a confusão.

Em um segundo momento, o mesmo membro da Polícia Militar que estava na discussão é visto novamente falando com Bruno Fuchs no túnel de saída em São Januário. Desta vez, ele surge questionando o motivo de Gustavo Gómez, supostamente, ter citado a organização criminosa Comando Vermelho.

Em resposta, o companheiro de equipe nega e diz: "Ele não falou. Ele falou que a gente humano, que a gente não é o Comando Vermelho", enquanto o militar rebateu novamente "Tem seis policiais aqui. Não sei porque você está discutindo", e Bruno finaliza: "Eu estava lá, diretor. Eu estava lá, diretor".

Por fim, na volta do intervalo o capitão alviverde voltou a debater sobre o que realmente havia sido dito naquele momento. Ele explicou a Gustavo Gómez qual era o motivo do policiamente impedir a aproximação dos jogadores a Bráulio: "Ele não queria falar com você, é uma prerrogativa do árbitro. Ele falou comigo no meu ouvido pra gente segurar. Agora, você falar de Comando Vermelho?". E o paraguaio mais uma vez se exaltou e falou: "Não, não, Comando Vermelho, não. Nós não somos criminosos. Aqui nós somos trabalhadores", dando dois tapinhas no ombro do policial e se afastando de uma nova confusão.

Diretor de futebol do Alviverde, Anderson Barros ainda fez um comentário nesta última conversa: "Vai ficar discutindo com jogador, agora vou começar a intervir. Você não pode fazer isso", afirmou, já no momento de dilução da interação.

Na briga pelo título da Copa do Brasil



Em campo, o Palmeiras conseguiu se classificar para a final da Copa do Brasil ao superar o Vasco por 5 a 4, nas penalidades. O duelo terminou em vitória do Cruz-Maltino por 2 a 1, mas o Alviverde havia ganhado por 1 a 0 na ida, no Nubank Parque. Agora, o adversário na decisão será o Grêmio, dia 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria