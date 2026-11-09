Jogador do Bayern de Munique, Musiala foi cortado da Alemanha com ruptura muscular na coxa direitaAlexandra Beier / AFP

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Gabriel Pacheco
O futuro de Jamal Musiala no Bayern de Munique passou a ser tratado com cautela pelo próprio clube. Em entrevista ao canal alemão 'BR24', o presidente honorário Uli Hoeness falou abertamente sobre as crises de ausência do meia, condição neurológica que veio a público em agosto, e admitiu que o quadro pode dificultar a volta do camisa 10 ao nível de antes.
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Uma condição para conviver

Na entrevista, Hoeness fez questão de diferenciar o caso de Musiala do de Vincent Kompany, técnico do Bayern, que teve uma irritação meníngea recentemente. Segundo o dirigente, a situação do meia é bem mais delicada.
“Estamos diante de um dilema. Ele tem uma doença que não pode ser curada, mas que pode ser controlada, até certo ponto, com medicação”, afirmou.
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Contrato em discussão

Hoeness também demonstrou dúvidas sobre o retorno do jogador ao alto rendimento e chegou a mencionar a possibilidade de o clube rever o vínculo do camisa 10, que vai até junho de 2030.
“Será que ele vai voltar a atingir o nível de rendimento que tinha? Ele continua recebendo o salário, claro. Mas imaginem se o Bayern fosse agora questionar o contrato e dissesse: ‘O que ele é capaz de oferecer agora já não corresponde ao que estava estipulado no contrato’”, disse o dirigente.
Diante das incertezas, o clube bávaro já observa o mercado. Segundo a imprensa alemã, o Bayern tem interesse em Martin Odegaard, capitão do Arsenal, que tem contrato até junho de 2028 e ainda não renovou com os ingleses.
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Desmaios na pré-temporada 

A condição de Musiala veio à tona depois de dois episódios em campo, com intervalo de apenas três dias. Em 15 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig, o meia entrou no segundo tempo, marcou o terceiro gol e caiu no gramado pouco depois. Na época, o calor de 34ºC em Munique chegou a ser apontado como causa.

No dia 18, em amistoso contra o Heidenheim, o jogador voltou a desabar minutos após entrar em campo. Horas mais tarde, o próprio Musiala usou as redes sociais para explicar que tem ausências breves e temporárias, que são tratáveis e acompanhadas por médicos. Kompany confirmou que o clube já conhecia a condição antes de ela se tornar pública.

As crises de ausência são interrupções rápidas da consciência, de poucos segundos, causadas por atividade elétrica anormal no cérebro. O tratamento é feito com medicamentos, que controlam as crises na maior parte dos casos. O Bayern, porém, nunca detalhou a frequência dos episódios nem a medicação usada pelo jogador.

Sequência de lesões

O problema neurológico se soma a uma fase difícil fisicamente. Em julho de 2025, no Mundial de Clubes, Musiala fraturou a fíbula e deslocou o tornozelo em um choque com o goleiro Donnarumma, então no PSG. Ficou cerca de seis meses afastado e, em março, sofreu uma distensão no tornozelo esquerdo. Ainda assim, foi à Copa do Mundo de 2026.

Na atual temporada, o meia disputou quatro jogos, com dois gols e uma assistência, antes de se lesionar novamente. Em 24 de setembro, sentiu uma ruptura de fibras na coxa direita durante o aquecimento para Alemanha x Holanda, pela Liga das Nações, e não voltou mais a campo. Pelo Bayern, Musiala soma 235 jogos, 71 gols e 38 assistências.
*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Theo Faria