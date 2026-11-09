Jogador do Bayern de Munique, Musiala foi cortado da Alemanha com ruptura muscular na coxa direita - Alexandra Beier / AFP

Jogador do Bayern de Munique, Musiala foi cortado da Alemanha com ruptura muscular na coxa direitaAlexandra Beier / AFP

Publicado 09/11/2026 15:30

Bayern de Munique passou a ser tratado com cautela pelo próprio clube. Em entrevista ao canal alemão 'BR24', o presidente honorário Uli Hoeness falou abertamente sobre as crises de ausência do meia, condição neurológica que veio a público em agosto, e admitiu que o quadro pode dificultar a volta do camisa 10 ao nível de antes. O futuro de Jamal Musiala nopassou a ser tratado com cautela pelo próprio clube. Em entrevista ao canal alemão 'BR24', o presidente honorário Uli Hoeness falou abertamente sobre as crises de ausência do meia, condição neurológica que veio a público em agosto, e admitiu que o quadro pode dificultar a volta do camisa 10 ao nível de antes.

Uma condição para conviver

Na entrevista, Hoeness fez questão de diferenciar o caso de Musiala do de Vincent Kompany, técnico do Bayern, que teve uma irritação meníngea recentemente. Segundo o dirigente, a situação do meia é bem mais delicada.

“Estamos diante de um dilema. Ele tem uma doença que não pode ser curada, mas que pode ser controlada, até certo ponto, com medicação”, afirmou.

Contrato em discussão

Hoeness também demonstrou dúvidas sobre o retorno do jogador ao alto rendimento e chegou a mencionar a possibilidade de o clube rever o vínculo do camisa 10, que vai até junho de 2030.

“Será que ele vai voltar a atingir o nível de rendimento que tinha? Ele continua recebendo o salário, claro. Mas imaginem se o Bayern fosse agora questionar o contrato e dissesse: ‘O que ele é capaz de oferecer agora já não corresponde ao que estava estipulado no contrato’”, disse o dirigente.

Diante das incertezas, o clube bávaro já observa o mercado. Segundo a imprensa alemã, o Bayern tem interesse em Martin Odegaard, capitão do Arsenal, que tem contrato até junho de 2028 e ainda não renovou com os ingleses.

Desmaios na pré-temporada

A condição de Musiala veio à tona depois de dois episódios em campo, com intervalo de apenas três dias. Em 15 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig, o meia entrou no segundo tempo, marcou o terceiro gol e caiu no gramado pouco depois. Na época, o calor de 34ºC em Munique chegou a ser apontado como causa.



No dia 18, em amistoso contra o Heidenheim, o jogador voltou a desabar minutos após entrar em campo. Horas mais tarde, o próprio Musiala usou as redes sociais para explicar que tem ausências breves e temporárias, que são tratáveis e acompanhadas por médicos. Kompany confirmou que o clube já conhecia a condição antes de ela se tornar pública.



As crises de ausência são interrupções rápidas da consciência, de poucos segundos, causadas por atividade elétrica anormal no cérebro. O tratamento é feito com medicamentos, que controlam as crises na maior parte dos casos. O Bayern, porém, nunca detalhou a frequência dos episódios nem a medicação usada pelo jogador.

Sequência de lesões



O problema neurológico se soma a uma fase difícil fisicamente. Em julho de 2025, no Mundial de Clubes, Musiala fraturou a fíbula e deslocou o tornozelo em um choque com o goleiro Donnarumma, então no PSG. Ficou cerca de seis meses afastado e, em março, sofreu uma distensão no tornozelo esquerdo. Ainda assim, foi à Copa do Mundo de 2026.



Na atual temporada, o meia disputou quatro jogos, com dois gols e uma assistência, antes de se lesionar novamente. Em 24 de setembro, sentiu uma ruptura de fibras na coxa direita durante o aquecimento para Alemanha x Holanda, pela Liga das Nações, e não voltou mais a campo. Pelo Bayern, Musiala soma 235 jogos, 71 gols e 38 assistências.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Theo Faria